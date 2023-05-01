Bakan Bilgin tarih verdi: Asgari ücrete zam yolda!
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda asgari ücret zammına ilişkin tarih verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Asgari ücret zammına ilişkin tarih veren Bilgin, şu ifadeleri kullandı:
"Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız."
ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret yılbaşında 8 bin 506 TL net olarak açıklanmıştı.
TÜRKİYE'DE 7.1 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ VAR
Türkiye'de 27 milyon civarında kayıtlı çalışan bulunuyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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