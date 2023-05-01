Bakan Bilgin tarih verdi: Asgari ücrete zam yolda!

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda asgari ücret zammına ilişkin tarih verdi.

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Bakan Bilgin tarih verdi: Asgari ücrete zam yolda!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Asgari ücret zammına ilişkin tarih veren Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız."

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret yılbaşında 8 bin 506 TL net olarak açıklanmıştı.

TÜRKİYE'DE 7.1 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ VAR

Türkiye'de 27 milyon civarında kayıtlı çalışan bulunuyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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