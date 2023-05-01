Asgari ücret çift haneye doğru: Ara zam için refah payıyla birlikte 4 senaryo

ENFLASYON ANA KRİTER

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, asgari ücret belirlenirken enflasyon etkili oluyor. Ancak işçi ve işveren temsilcileri sadece enflasyona değil geçim endeksine, piyasa koşullarına ve işverenler açısından rekabet şartlarına da bakıyor. Ancak en etkili veri enflasyon oluyor.