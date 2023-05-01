Asgari ücret çift haneye doğru: Ara zam için refah payıyla birlikte 4 senaryo
Asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak soruları yanıt aramaya devam ediyor. Temmuz zammı için geri sayım başlarken yeni asgari ücret için tahminler de gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de asgari ücrete bir ara zam yapılması bekleniyor. Haziran ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit komisyonu yılın ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücreti belirleyecek.
Sadece asgari ücretlileri değil işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği ve staj parası gibi ödemeleri de etkileyen asgari ücret değiştiğinde birçok ödeme ve aylık da değişecek.
Ara zam için kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek. Bunun için haziran sonunda ya da temmuz ayı başında çalışmalar gerçekleştirilecek.
ENFLASYON ANA KRİTER
Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, asgari ücret belirlenirken enflasyon etkili oluyor. Ancak işçi ve işveren temsilcileri sadece enflasyona değil geçim endeksine, piyasa koşullarına ve işverenler açısından rekabet şartlarına da bakıyor. Ancak en etkili veri enflasyon oluyor.