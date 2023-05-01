Memur ve emekli maaşı zammı için yeni adım: Maaşlar yeniden hesaplandı!

Emekli ve memur maaşlarına refah payı verilerek maaşlarda düzenleme yapılacağına ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, "7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz" dedi.