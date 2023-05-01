Memur ve emekli maaşı zammı için yeni adım: Maaşlar yeniden hesaplandı!
Emekli ve memur zammı için enflasyon rakamları belirleyici olurken, gündemde refah payı verilmesi yer almaya başladı. Bu kapsamda ek zam ve enflasyon farkı dahil en düşük memur ve emekli maaşları yeniden hesaplandı.
Emekli ve memur zammı için belirleyici olacak nisan ayı enflasyon rakamı 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak.
Bu gelişmeler öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesi son hamlesi en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi oldu.
Emekli ve memur maaşlarına refah payı verilerek maaşlarda düzenleme yapılacağına ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, "7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, "Asgari ücret yılda 1 kez düzenliyor. Ama enflasyondan ötürü 6 ayda bir düzenledik. 8 bin 500 liranın reel etkisini Temmuz'da değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum" derken emekli maaşları içinse refah payı verilecek" ifadelerini kullandı.