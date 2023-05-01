1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yeniden gündeme geldi: AKP Türkiye'sinde emek sömürüsü böyle katlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tüm dünyada coşkuyla kutlanırken, AKP Türkiye’sinde yaşanan emek sömürü bir kez daha gündeme geldi.

Gerçek Gündem yazarı Nezih Onur Kuru, sosyal medya paylaşımında 21 yıllık AKP iktidarında emek sömürüsünün Türkiye’de nasıl had safhaya ulaştığını anlattı.

Türkiye’nin günlük 6.5 saat ile Avrupa’nın en az uyuyan ülkesi olduğunu belirten Kuru, haftalık 46 saat ile de çalışma saatinin en uzun olduğu ülke oldu. Kuru, bu çalışma süresinin ortalamanın 10 saat üzerinde olduğunu aktardı.

6 ÇALIŞANDAN BİRİ 60 SAATTEN FAZLA ÇALIŞIYOR

Ayrıca Türkiye’de her 6 çalışandan biri haftada 60 saatten fazla çalışmak zorunda bırakılıyor. Bu veriler tüm çalışanların yüzde 15,7’sini kapsarken, OECD ülkeleri arasında da en yükseği oldu.

EMEK SERMAYE MAKASI AÇILDI

AKP Türkiye’sinde emek ve sermaye arasındaki denge kaybolurken, sermayenin payı emeğin payını 2’ye katladı. Kuru’nun paylaştığı verilere göre, Son 6 yılda işletmelerin gelirdeki payı yüzde 41'den 50'ye çıktı, çalışan ödemeleri yüzde 32'den 24'e düştü.

KÜRESEL GIDA FİYATLARI DÜŞERKEN; TÜRKİYE’DE İKİYE KATLANDI

Kuru’nın gıda enflasyonuyla ilgili paylaştığı acı gerçekler ise şöyle:

Asgari ücret 8,500 TL fakat 4 kişilik ailenin en temel gıda harcamasını gösteren açlık sınırı 10,135 TL oldu. Yoksulluk sınırı 33 bini geçti. Küresel gıda fiyatları 12 aydır kesintisiz düşerken, Türkiye’de 2’ye katlanıyor, Türkiye gıda enflasyonundan en çok etkilenen 5 ülke içinde yer alıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem