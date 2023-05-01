Doğalgazda mayıs ayı tarifesi belli oldu

BOTAŞ'ın internet sitesinde mayıs ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Doğalgazda mayısta geçerli olacak mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretime yönelik tarifeler sabit kaldı.

KONUTTA 1000 METREKÜP 4 BİN 80 LİRA

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

ELEKTRİK AMAÇLI TÜKETİM 10 BİN TL

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem