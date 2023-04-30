CHP'li Ahmet Akın: İktidarımızda enerji lüks olmaktan çıkacak; sosyal temel bir hak olacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin özellikle 2018 yılından sonra enerjide büyük bir buhran yaşamaya başladığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye’de her yedi haneden birinin elektrik faturasını ödeyemediğini belirterek, “İktidarımızda, enerji yoksulluğunu gözeten ve halkın enerjiye rahat ulaşımını sağlayacak kamu politikaları oluşturmak önceliğimiz olacak. Biz, enerjiyi temel bir hak olarak görüyoruz. Enerji yoksulluğunu yönetmek yerine enerji yoksulluğunu bitirecek adımlar atacağız. Enerji, lüks olmaktan çıkacak, sosyal temel bir hak olacak” dedi.

Hane halkı gelirinin yüzde 10’dan fazlasının enerji gideri olması durumunda ‘enerji yoksulluğu’ tanımının yapıldığına dikkat çeken Akın, şunları kaydetti:

“İKTİDAR, ENERJİDE YARATTIĞI TAHRİBATI, SEÇİMLERE KISA BİR SÜRE KALA PERDELEMEYE ÇALIŞIYOR”

“AK Parti iktidarı, özellikle 2018 yılından beri yanlış politika ve yanlış tercihlerle enerjide yarattığı tahribatı, seçimlere kısa bir süre kala perdelemeye çalışıyor. Yıllarca zam üstüne zam yapan bu iktidar, Türkiye’nin gücü olan Karadeniz doğal gazı başta olmak üzere enerji alanında çeşitli vaatlerle ülkemizde yaşanan enerji yoksulluğunun görünür olmasını engellemeye çalışıyor. 2022 yılında elektrikte yüzde 200, doğal gazda yüzde 164 oranıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük enerji zamlarını yapan iktidar, Türkiye’de derin bir enerji yoksulluğu yaşanmasına neden oldu.

“HER 7 HANEDEN 1’İ FATURASINI ÖDEYEMİYOR”

İktidar gizlemeye çalışsa da resmi rapor ve sayılara göre, Türkiye’de hanelerin artık enerjiye erişmekte zorlandığı görülüyor. 2018 yılında ucuz, kesintisiz ve kaliteli enerji vaat eden AK Parti, vatandaşlarımızın temel bir hak olan enerji faturalarıyla adeta ezilmesine seyirci kalıyor. İlk olarak 2019 yılında başlayan elektrik tüketim desteği kapsamında 1 milyon 343 bin 109 hane bulunuyordu. Yıllar itibarıyla uygulanan yanlış politikalarla birlikte, özellikle 2022 yılında yapılan zamla bu sayı 3 milyon 690 bin 582 haneye kadar çıktı. Buna göre, 2019-2022 dönemini kapsayan 3 yılda faturasını ödeyemez durama gelen hane sayısı neredeyse 3 kat arttı. İktidarın yarattığı bu tabloya göre, Türkiye’de ortalama her yedi haneden biri faturasını ödeyemiyor.

“ENERJİ LÜKS OLMAKTAN ÇIKACAK, SOSYAL TEMEL BİR HAK OLACAK”

Enerji yoksulluğunu aşmak, Türkiye’de enerji arz güvenliğini sağlamak, enerjide yeşil dönüşümü gerçekleştirmek için enerjide yeni bir tasarım yapılması zorunluluk haline geldi. İktidarımızda, enerji yoksulluğunu gözeten ve halkın enerjiye rahat ulaşımını sağlayacak kamu politikaları oluşturmak önceliğimiz olacak. Biz, enerjiyi temel bir hak olarak görüyoruz. Enerji yoksulluğunu yönetmek yerine enerji yoksulluğunu bitirecek adımlar atacağız. Hane halkının yanı sıra geçimini tarım ve ticaretten sağlayan, elektrik faturasını ödemekte zorlanan çiftçilerimize ve esnafımıza rahat bir nefes aldıracağız. Kamu eliyle enerji yatırımlarını ‘girişimci devlet modeliyle’ birlikte belediye, kooperatif gibi kurumlar ve özel sektör ile iş birlikleri yapılarak hayata geçireceğiz. Enerji, lüks olmaktan çıkacak, sosyal temel bir hak olacak.”

Kaynak: ANKA