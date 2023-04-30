Exxen abonelik fiyatlarına zam yaptı
Gibi gibi popüler yapımlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de yayın haklarını elinde bulunduran Exxen, tüm abonelik fiyatlarına zam yapacağını açıkladı.
Gibi gibi popüler yapımlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de yayın haklarını elinde bulunduran Exxen, tüm abonelik fiyatlarına zam yapacağını açıkladı.
Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 54 TL (Toplam: 648 TL)
Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 74,90 TL (Toplam: 898,80 TL)
Reklamlı Aylık Paket: 64,90 TL
Reklamsız Aylık Paket: 89,90 TL
Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 54 TL (Toplam: 648 TL)
Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 74,90 TL (Toplam: 898,80 TL)
Reklamlı Aylık Paket: 64,90 TL
Reklamsız Aylık Paket: 89,90 TL
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