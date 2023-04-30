Exxen abonelik fiyatlarına zam yaptı

Gibi gibi popüler yapımlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de yayın haklarını elinde bulunduran Exxen, tüm abonelik fiyatlarına zam yapacağını açıkladı.

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Exxen abonelik fiyatlarına zam yaptı

Gibi gibi popüler yapımlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de yayın haklarını elinde bulunduran Exxen, tüm abonelik fiyatlarına zam yapacağını açıkladı.

Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 54 TL (Toplam: 648 TL)
Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 74,90 TL (Toplam: 898,80 TL)
Reklamlı Aylık Paket: 64,90 TL
Reklamsız Aylık Paket: 89,90 TL

Exxen abonelik fiyatlarına zam yaptı - Resim : 1

Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 54 TL (Toplam: 648 TL)
Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 74,90 TL (Toplam: 898,80 TL)
Reklamlı Aylık Paket: 64,90 TL
Reklamsız Aylık Paket: 89,90 TL

Exxen abonelik fiyatlarına zam yaptı - Resim : 2

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Exxen Acun Ilıcalı
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