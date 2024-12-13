Sıfır ve İkinci El Araçlarda İbre Terse Döndü

Ekonomik dalgalanmaların etkisiyle otomotiv sektöründe yaşanan belirsizlikler, 2024 yılı itibarıyla farklı bir boyuta taşındı. Geçen yıl sıfır araç bulmanın imkansız hale gelmesi ve yüksek fiyatlarla satışa sunulan ikinci el araçların pazarda hüküm sürmesi, bu yıl tersine döndü. Şimdi ise sıfır araçlar, ikinci el araçlardan daha uygun fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.