Sıfır ve İkinci El Araçlarda İbre Terse Döndü
Ekonomik belirsizliklerin etkisiyle otomotiv sektöründe dalgalanmalar devam ediyor. Geçen yıl, tüketiciler araç bulmakta zorlanırken, sıfır araç alabilmek için bayilere ek ücretler ödemek zorunda kalıyordu. Ancak bu yıl, otomotiv markaları sürekli yeni kampanyalar düzenlemeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomik dalgalanmaların etkisiyle otomotiv sektöründe yaşanan belirsizlikler, 2024 yılı itibarıyla farklı bir boyuta taşındı. Geçen yıl sıfır araç bulmanın imkansız hale gelmesi ve yüksek fiyatlarla satışa sunulan ikinci el araçların pazarda hüküm sürmesi, bu yıl tersine döndü. Şimdi ise sıfır araçlar, ikinci el araçlardan daha uygun fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.
RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ
Geçtiğimiz yıl, sıfır araç almak isteyen tüketiciler, bayilere yüksek meblağlar ödeyerek araç temin etmek zorunda kalırken, ikinci el araçlar fahiş fiyatlarla satılıyordu. Ancak son dönemde, otomotiv markalarının sunduğu cazip kampanyalar ve bayilerin yaptığı büyük indirimler ile sıfır araçlar daha cazip hale geldi.
FİYATLAR VE KAMPANYALAR DEĞİŞTİ
Bayilerde, liste fiyatlarının üzerinde 200-300 bin TL’ye varan indirimler ve sıfır faizli kredi kampanyaları dikkat çekiyor. Uzmanlar, piyasalardaki kaosun bir nebze yatıştığını belirterek, markaların yıl sonu kampanyalarıyla satış hedeflerine ulaşmaya çalıştığını ve bayilerin kâr marjları üzerinden indirimler sunduklarını ifade ediyor.