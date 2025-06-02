Akaryakıtta Yeni Dönem İçin Son Çağrı: Kayıt İçin Son Gün Bugün

Araçlara taşıt tanıma birimi (TTB) taktırılması için ise son tarih 30 Haziran olarak açıklandı. UTTS kapsamı dışında kalan araçlar ve benzin ya da motorin dışındaki yakıtlarla çalışan taşıtlara ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar TTB taktırma zorunluluğu getirildi. 1 Temmuz itibarıyla taşıt tanıma sistemiyle donatılmamış bu araçlara yakıt verilmesi mümkün olmayacak.