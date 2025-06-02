Akaryakıtta Yeni Dönem İçin Son Çağrı: Kayıt İçin Son Gün Bugün
Akaryakıt sektöründe vergi kayıplarını önlemeye yönelik başlatılan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında kayıt ve kurulum işlemleri için tanınan süre bugün sona eriyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), sistemin 2 Haziran itibarıyla resmen devreye girdiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Yeni düzenlemeye göre, ticari araçlara akaryakıt satışları yalnızca UTTS üzerinden gerçekleştirilebilecek. Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, sisteme entegre olmayan istasyonlarında satış yapmaları mümkün olmayacak.
CİHAZLAR TAKILMADIYSA SATIŞ YAPILAMAYACAK
UTTS’nin işler hale gelebilmesi için istasyonlara taşıt tanıma okuyucu cihazları ve tabanca iletişim modüllerinin kurulması gerekiyor. Bu donanımların, yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlarla iletişiminin sağlanması ve UTTS’ye entegre edilmesi zorunlu hale geldi. Gerekli işlemleri tamamlamayan istasyonlar sistem üzerinden akaryakıt satışı gerçekleştiremeyecek.
VERGİSEL HAK KAYBI YAŞANMAMASI İÇİN UYARI YAPILDI
2 Haziran tarihine kadar başvuru ve kayıt işlemlerini yapmayan taşıt sahipleri, vergi uygulamaları açısından belge düzenlememiş sayılacak. Bu nedenle işletmeye kayıtlı veya kiralama yoluyla edinilmiş ticari araç sahiplerinin belirtilen süre içinde gerekli adımları atmaları gerekiyor.
Araçlara taşıt tanıma birimi (TTB) taktırılması için ise son tarih 30 Haziran olarak açıklandı. UTTS kapsamı dışında kalan araçlar ve benzin ya da motorin dışındaki yakıtlarla çalışan taşıtlara ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar TTB taktırma zorunluluğu getirildi. 1 Temmuz itibarıyla taşıt tanıma sistemiyle donatılmamış bu araçlara yakıt verilmesi mümkün olmayacak.