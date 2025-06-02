Asgari Ücrete Temmuzda Ara Zam Gelecek mi? Özgür Erdursun Açıkladı

7 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Türkiye’de asgari ücretle çalışan kişi sayısı net olarak bilinmese de, çeşitli kaynaklara göre bu rakam 7,1 milyon civarında. Bu sayı, toplam ücretli çalışanların yaklaşık %45’ine karşılık geliyor. 2024 Aralık ayı verilerine göre ülkede toplam 15 milyon 582 bin 255 ücretli çalışan bulunuyor.