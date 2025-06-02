'Özel İşçiler' Bir Günde Tonlarca Ürünü Yüklüyorlar... Aylık Kazançları Dudak Uçuklattı! Asgari Ücretin Neredeyse 5 Katı
Adana'da erkenci patates hasadı hızla sürerken, yükleyici olarak bilinen özel işçiler günde ortalama 250-300 ton patatesi kamyonlara yüklüyor. Günlük 2 bin 500 TL kazanan bu işçiler, aylık gelirlerinin 90-100 bin TL arasında değiştiğini belirtiyor. Zorlu çalışma koşullarına rağmen işçiler, “Bizim işimiz bu, yapacak bir şey yok” diyerek mesleklerini sürdürüyor.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin erkenci patates üretim merkezi olan Adana'da hasat dönemi devam ediyor. 70 bin dönüm arazide ekimi yapılan erkenci patatesler, özel olarak eğitilmiş "yükleyici" işçiler tarafından tarladan toplanıp kamyonlara yükleniyor. Patatesler, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Günde ortalama 250-300 ton ürün yükleyen işçiler, Afrika sıcaklarına rağmen mesailerini aralıksız sürdürüyor.
Bu işi yapan işçilerin günlük kazancı ortalama 2 bin 500 TL’yi buluyor. Niğde’den gelen ve Adana’da çalışan Rüstem Aldemir, "Bizim işimiz bu, yapacak bir şey yok" diyerek zorluğu kabul ettiklerini belirtiyor. Aldemir, “Niğde’den buraya hamallık yapmaya geldik. Günlük ekip olarak 250-300 ton patates yüklüyoruz” ifadelerini kullanıyor. Yaz aylarında tarlada çalışan işçiler, kışın ise depolarda çalışarak yıl boyu gelir elde ediyor.
Yaptıkları işin fiziksel olarak oldukça yıpratıcı olduğunu dile getiren işçiler, ilerleyen yaşlarda bel fıtığı gibi sağlık sorunları yaşadıklarını da vurguluyor. Aldemir, “Buradan çıkıp düzenli bir işe girsek asgari ücretle geçinemiyoruz. Aylık 90-100 bin lirayla iyi geçiniyoruz” ifadelerini kullandı.
Bir diğer yükleyici Murat Karakeytir ise çocuk yaşta başladığı bu mesleği 30 yılı aşkın süredir yapıyor. “12 yaşından bu yana tarım işçiliği yapıyorum. Günlük ortalama 20-25 ton yük taşıyorum” diyen Karakeytir, işin sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel de yorucu olduğunu belirtiyor. “Bu işi bin kişiden birkaç kişi yapabilir” diyerek mesleğin ağırlığını gözler önüne seriyor.
Gençlerin bu tarz işleri beğenmediğini belirten Karakeytir, mesleki eğitimin önemine dikkat çekiyor. “Gençler okumalı, meslek lisesine gitmeli. Ben bu işi yaparak hem evimi yaptım hem de kızımı gelin ettim. Yaptığınız işi küçümsemeyin, gayret gösterin” diyen Karakeytir, mesleğinin zorluğuna rağmen gururla yaptığını ifade ediyor.