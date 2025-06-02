'Özel İşçiler' Bir Günde Tonlarca Ürünü Yüklüyorlar... Aylık Kazançları Dudak Uçuklattı! Asgari Ücretin Neredeyse 5 Katı

Türkiye'nin erkenci patates üretim merkezi olan Adana'da hasat dönemi devam ediyor. 70 bin dönüm arazide ekimi yapılan erkenci patatesler, özel olarak eğitilmiş "yükleyici" işçiler tarafından tarladan toplanıp kamyonlara yükleniyor. Patatesler, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Günde ortalama 250-300 ton ürün yükleyen işçiler, Afrika sıcaklarına rağmen mesailerini aralıksız sürdürüyor.