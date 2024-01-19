Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Piyasa katılımcı anketinin sonuçlarına göre, ankete katılanların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,4 oldu. Öte yandan yıl sonu enflasyon beklentisi Orta Vadeli Program'ın (OVP) üzerinde geldi.

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Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi ocak ayında yüzde 42,4 oldu.

12 VE 24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Piyasanın 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ocakta yüzde 39,9 olurken, önceki tahmin yüzde 41,23 olarak gerçekleşiyordu. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 23,69 oldu.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu! - Resim : 1

ENFLASYON BEKLENTİSİ OVP'NİN ÜZERİNDE

Öte yandan Orta Vadeli Programda (OVP) 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 33 olarak hedeflenmişti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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