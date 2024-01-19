'Erdoğan'ın yeni isteği ortaya çıktı' denildi, Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yerel seçimler öncesi kesenin ağzının açılmasını istediği ileri sürüldü. Şimşek, kişisel X hesabında yaptığı paylaşımla bahse konu iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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'Erdoğan'ın yeni isteği ortaya çıktı' denildi, Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, SSK ve Bağ - Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 5 eklenerek yapılan yüzde 42.6 oranındaki zammın Ankara'da hiç kimseyi memnun etmediğini söyledi.

"Bütçe açığının büyüklüğünü gösteren rakamların bir gün önce açıklanması ek zammın 'sınırlı kalacağının' habercisi oldu. Yüzde 5'lik artış, Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın alternatifli önerilerinin ortalaması bulunarak kararlaştırıldı" diyen Babacan, kulislerden edindiği bilgileri şöyle aktardı:

"Sorun sadece emeklilere ek zamla bitmiyor. Yerel seçimlerde avantajlı çıkmak isteyen iktidar partisi, kesenin ağzını açmak istiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi ise temkinli. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekibi aynı düşünmüyor. Erdoğan’ın 31 Mart’a kadar kısıtlamaların kaldırılması ve 'kesenin ağzının açılmasını' istediği, bunu da direkt Mehmet Şimşek’e söylediği anlatılıyor.

Yani, Şimşek’in iki hafta önce yaptığı sosyal yardımların doğru kullanılması ve kamu harcamalarının sınırlandırılması uyarısının tam tersi planlanıyor."

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YANIT GELDİ: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Bakan Şimşek ise söz konusu iddiaya, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi. Şimşek, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabındaki mesajına "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz" notunu düştü.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımında şunlar kaydediliyordu:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek’ten 31 Mart’a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi.' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Mehmet Şimşek arasında geçtiği iddia edilen konuşma tamamen asılsızdır. Ülkemizin ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve bütçe disiplinini öncelemektedir. Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyiniz."

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