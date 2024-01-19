SPK'dan 19 kişiye ceza

SPK, Kızılbük GYO işlemleriyle ilgili 19 kişiye ceza verdi.

SPK'dan 19 kişiye ceza

Sermaye Piyasası Kurulu, Kızılbük GYO işlemleriyle ilgili 19 kişiye toplam 195,4 milyon TL idari para cezası verdi.

Kızılbük GYO'da işlem yapan 19 kişiye yılın en yüksek cezası kesildi. Pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması nedeniyle toplamda 195.4 milyon lira ceza verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (KZBGY) pay piyasasında 10.01.2022-27.04.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 19 kişiye toplam 195 milyon 449 bin 801,81 TL idari para cezası verdi.

Pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması nedeniyle VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (f) bentleri kapsamında ceza uygulandı.

Ceza alan isimler şöyle: Abdulkadir Kalfa, Ahmet Kalyoncuoğlu, Bilal Tuğrul, Burak Amaç, Emre Değirmenci, Eyüp Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Haluk Bahadır, Kaan Yıldız, Levent Saroğlu, Mehmet Doğan, Mertcan Erol, Murat Topuzoğlu, Rüçhan Arslan, Soner Sinop, Tufan Aydın, Veli Aziz Güler, Yavuz Beşel, Yunus Tuğrul.

SPK'dan 19 kişiye ceza - Resim : 1

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