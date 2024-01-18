İstanbul'da milyonluk kaban yok sattı, sosyal medyada çok konuşuldu: Tam 1 milyon 321 bin 920 TL!

İstanbul'un ünlü alışveriş merkezi İstinye Park'ta lüks markaları barındıran alanda mağazaların milyonluk ürünlerinin yoğun talep gördüğü gözlendi.

Öte yandan lüks mağazanın müşterilerini karşılamak için alışılmışın dışındaki uygulamaları dikkat çekti. Müşteriler mağaza girişinde ikramlarla karşılandı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Araba fiyatına lüks giyim eşyalarının satıldığı mağazada sosyal medyada çok konuşulan kabanın tükendiği görüldü.

MİLYONLUK KABAN ELLERİNDE KALMADI

İHA'ya konuşan mağaza yetkilisi, ürünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından ellerinde kalmadığını söyledi.

Sipariş üzerine 3 adet gelen kabanların tamamının satıldığı öğrenildi. Kabanın fiyatı 1 milyon 321 bin 920 TL olduğu belirtilirken, güncel kurla yaklaşık 45 bin dolardan alıcı buldu.

Kaynak: Gerçek Gündem