Erzincan'da simit ve poğaçaya zam!

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığı'nca alınan karara göre, daha önce 7,5 liradan satılan simit ve poğaça gibi ürünlere yüzde 33,4 zam yapıldı.

19 Ocak 2024 Cuma günü geçerli olacak zamla birlikte simit ve poğaça 10 TL'ye yükseldi.

Erzincan Fırıncılar Odası fiyat listesi şöyle:

- Simit ve poğaça vb. 100 gram 10 TL,

- Somun ekmeği 200 gram 8 TL,

- Lavaş 50 gram tane 4 TL,

- Tandır ekmeği 120 gram 8 TL, 5'li paket 40 TL.

Kaynak: Gerçek Gündem