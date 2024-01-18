Erdoğan, "yeni bir finansal alternatif" dedi, Merkez Bankası, '850 milyar TL' zarar etti!

2021 Aralık ayındaki kur krizi sırasında uygulamaya konulan Kur Korumalı Mevduat (KKM), döviz mevduattan Türk lirasına dönüş yapılmasını teşvik için getirildi.

KKM’de, açılan TL vadeli hesaplarda, hesabın açılış tarihindeki kur ile vade sonundaki kur değişimi faiz oranı üzerindeyse, aradaki fark müşterinin hesabına TL olarak yansıtılıyor.

"YENİ BİR FİNANSAL ALTERNATİF"

KKM'ye ilişkin o dönemde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Yeni bir finansal alternatif" sunduklarını söylemişti.

"MERKEZ BANKASI'NA ZARARI 850 MİLYAR TL"

Aradan geçen iki yılın ardından sosyal medya hesabından KKM'nin Merkez Bankası'na zararını açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, "Merkez Bankası'nın (büyük ölçüde KKM'den kaynaklanan) zararının 850 milyar TL civarında olduğunu tahmin ediyorum. KKM ödemeleri Hazine'de kalsaydı bütçe açığı/milli gelir yaklaşık yüzde 8,5 ile son 20 yılın en yükseği olacaktı" dedi.

BÜTÇEYE DE YÜK OLDU

Öte yandan geçtiğimiz pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan merkezi yönetim bütçe verilerine göre, geçen yıl dövizden dönüşümler hariç Kur Korumalı Mevduat'a bütçeden 59 milyar 870 milyon 556 bin TL aktarım yapıldı. Aktarımın tamamı yılın ilk 7 ayında olurken, son 5 ayda maliyet sıfır olarak açıklandı. Böylelikle KKM'nin 2022 yılı Mart ayından bugüne kadar toplam maliyet 152 milyar 22 milyon 517 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem