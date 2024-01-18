Eğitim ücretinde 'dolar' bazında rekor artış: Bir özel okul fiyatlarına görülmemiş biçimde zam yaptı

Bilfen, eğitim-öğretim ücretini 13.500 dolardan, 21.300 dolara çıkardı. Türk Lirası ile yıllık ödeme tutarı 640 bin TL'yi buluyor.

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Eğitim ücretinde 'dolar' bazında rekor artış: Bir özel okul fiyatlarına görülmemiş biçimde zam yaptı

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, öğrencilerin eğitim hayatını da derinden etkiledi.

Öğrenciler, özel okulda okusa da devlet okullarında okursa da yüksek bedeller ödüyor.

Bilfen Eğitim Kurumları, yıllık ödeme tutarında %58 zamma gitti.

Kurum, geçtiğimiz sene 13.500 dolar olan fiyatını, 21.300 dolara çıkardı.

Eğitim ücretinde 'dolar' bazında rekor artış: Bir özel okul fiyatlarına görülmemiş biçimde zam yaptı - Resim : 1

Eğitim ücretinde 'dolar' bazında rekor artış: Bir özel okul fiyatlarına görülmemiş biçimde zam yaptı - Resim : 2

Türk Lirası'na çevrildiğinde bu fiyat 640 bin TL'yi buluyor.

MEB'İN ZAM SINRINI GEÇTİ

TL bazından geçen yılki dolar kuru ile 130 bin TL olan ücret yüzde %350 zamla 640 bin TL olmuş oldu.

2025 yılından itibaren zamlı fiyattan ödemeler alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın karına göre gelecek yıl en fazla %57 zam yapabilmesi gerekiyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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