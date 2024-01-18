Kuyumcu piyasasında altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi için henüz erken olduğuna yönelik sözle yönlendirmeleri altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Bu gelişmeler sonrası kuyumcu piyasasında gram altın yeni günü düşüşle başladı.

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Kuyumcu piyasasında altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar?

Para piyasalarında, Fed'in martta faiz indireceğine ilişkin öngörüler yılın başında yüzde 85 ihtimalle fiyatlanırken, dün güçlü gelen perakende satış verilerinin ardından yüzde 60'a kadar geriledi.

Bu gelişmeler sonrası Fed yetkililerinin söz konusu faiz indirimi için henüz erken olduğuna yönelik sözle yönlendirmelerinin de etkisiyle altın fiyatları zayıflamaya devam ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Faiz baskısı sonrası kuyumcu piyasasında gram altın 2 bin 33 TL'den alınırken, 2 bin 59 TL'den satılıyor.

Kuyumcu piyasasında altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar? - Resim : 1

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalar itibariyle yeni çeyrek altın 3 bin 331 TL'den alınırken, 3 bin 393 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 13 bin 286 TL'den alınırken, 13 bin 470 TL'den satılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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