Çiftçiye kötü haber: Gübre fiyatlarına zam yolda!

Enflasyon ve kur krizi çiftçinin maliyetine her geçen gün artırırken yeni gelen zamlar üretimi etkilemeye devam ediyor.

Son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekonomi gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, gübre fiyatlarına zam geleceğini duyurdu.

"GÜBRE FİYATINA VE ÇİFTÇİYE YANSIYACAKTIR"

Yıldırım, "Gübre üreticilerinin ve ithalatçılarının kullanması zorunlu kılınan ve gübrenin içine atılan DNA Barkod bedeline yüzde 63 zam yapıldı. Gübre Takip Sistemi’ne gelen zam gübre fiyatına ve çiftçiye de yansıyacaktır" dedi.

GÜBRE TAKİP SİSTEMİ

Bomba yapımında kullanıldığı için nitratlı gübrelerin takibi amacıyla 2018’de başlayan Gübre Takip Sistemi, organik gübre de dahil bütün gübrelerde uygulanıyor. Gübrenin her ambalajına, torbasının içine atılan DNA için belli bir bedel alınıyor. Gübre Takip Sistemi, firmalar için ciddi maliyet oluşturuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem