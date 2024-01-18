Ertesi gün hapı 512 lira oldu

İlaç fiyatlarına zam geldi. Ertesi gün haplarının da fiyatları arttı.

Ertesi gün hapı 512 lira oldu

İlaç fiyatlarına gelen zamla birlikte kadınların hamile kalma riskine karşı kullandığı "ertesi gün hapı" olarak bilinen ilaçların fiyatları arttı.

512 liraya kadar yükselen hapın muadillerinin fiyatının da yaklaşık olarak 200-300 TL olduğu belirtildi.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kararla, güncel bir Euro değeri yüzde 25 arttırılarak 17 lira 55 kuruş seviyesine yükseldi. Güncel Euro değeri daha önce 14 lira olarak uygulanıyordu.

Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de Euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi.

Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş oldu.

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