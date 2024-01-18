LPG'ye zam geldi! Bugünden itibaren geçerli...

LPG'nin litresine 40 kuruş zam geldi.

LPG'ye zam geldi! Bugünden itibaren geçerli...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. LPG'nin litre fiyatına 40 kuruş zam geldi. Litre fiyatı 20 liranın üzerine çıktı.

LPG'nin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 40 kuruş zam geldi.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında LPG'nin litresi 20.28 lira, Ankara'da 20.15 lira, İzmir'de 20 lira, Adana'da 20.08 lira, Bursa'da 19.84, Antalya'da 19.95 lira, Diyarbakır'da ise 20.28 lira oldu.

Bugün motorin ve benzin fiyatlarında herhangi bir değişime gidilmedi.

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