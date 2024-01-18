Dolar kuruna fren iddiası sonrası Merkez Bankası net rezervleri düştü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

TCMB verilerine göre, rezervler, 12 Ocak haftasında 139,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta rezervler 139,6 milyar dolar düzeyindeydi.

NET REZERVLER GERİLEDİ

Net rezervler ise, aynı dönemde, 29,5 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta net rezervler, 32,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi geçen hafta eksi 39,3 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezerv eksi 39,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

DOLAR KURUNU SABİT TUTMAK İÇİN REZERV SATILIYOR İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından Merkez bankası rezervlerini işaret eden Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dolar seçimden önce 20 TL’de tutuldu. Bu hem ekonomide bir istikrar görüntüsü verdi hem de enflasyonu kontrol altında tuttu. Bu arada rezervlerin dibi kazındı. Şimdi yerel seçimlerden önce yine rezerv yakma pahasına döviz tutuluyor. Seçime 32-33 TL ile girmek isteniyor."

Kaynak: Gerçek Gündem