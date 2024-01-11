Uzmanı rakam verip açıkladı: Dolar kuruna rezerv freni!

NET REZERVLER GERİLEDİ

Geçen hafta net rezervler ise 34,9 milyar dolardan 32,3 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervler ise, eksi 39,6 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 37,5 milyar dolardı.