Uzmanı rakam verip açıkladı: Dolar kuruna rezerv freni!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerine dikkat çeken Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, dolar/TL kuruna ilişkin dikkat çeken rakam verdi. Kozanoğlu, "Yerel seçimlerden önce yine rezerv yakma pahasına döviz tutuluyor" dedi.

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Uzmanı rakam verip açıkladı: Dolar kuruna rezerv freni! - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 5 Ocak haftasında açıkladığı verilere göre, son iki haftada rezervlerin 6 milyar dolar gerilediği görüldü.

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Uzmanı rakam verip açıkladı: Dolar kuruna rezerv freni! - Resim: 2

Verilere göre, 5 Ocak haftasında brüt rezervler 139,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta rezervler 141,1 milyar dolar düzeyindeydi.

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Uzmanı rakam verip açıkladı: Dolar kuruna rezerv freni! - Resim: 3

NET REZERVLER GERİLEDİ

Geçen hafta net rezervler ise 34,9 milyar dolardan 32,3 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervler ise, eksi 39,6 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 37,5 milyar dolardı.

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Uzmanı rakam verip açıkladı: Dolar kuruna rezerv freni! - Resim: 4

DOLAR/TL'DE REKOR

Ayrıca piyasalarda enflasyonun daha da yükseleceği endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırarak 30 TL bandına dayandı.

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Uzmanı rakam verip açıkladı: Dolar kuruna rezerv freni! - Resim: 5

"REZERVLERİN DİBİ KAZINDI"

Yaşanan gelişmeler sonrası Merkez Bankası rezervlerine dikkat çeken Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

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Uzmanı rakam verip açıkladı: Dolar kuruna rezerv freni! - Resim: 6

"Dolar seçimden önce 20 TL’de tutuldu. Bu hem ekonomide bir istikrar görüntüsü verdi hem de enflasyonu kontrol altında tuttu. Bu arada rezervlerin dibi kazındı."

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Uzmanı rakam verip açıkladı: Dolar kuruna rezerv freni! - Resim: 7

"Şimdi yerel seçimlerden önce yine rezerv yakma pahasına döviz tutuluyor" diyen Kozanoğlu, "Seçime 32-33 TL ile girmek isteniyor" ifadelerini kullandı.

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Uzmanı rakam verip açıkladı: Dolar kuruna rezerv freni! - Resim: 8

FAİZ BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Öte yandan bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklenen önemli merkez bankalarının, söz konusu indirimlere ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik devam ederken, bugün açıklanan ABD enflasyonu yüzde 3,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

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