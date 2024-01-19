Motorine büyük zam geliyor! Bu geceden itibaren...

Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam geliyor.

Motorine büyük zam geliyor! Bu geceden itibaren...

Motorin fiyatlarında 20 Ocak cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorin fiyatlarında 20 Ocak cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 39.06 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.87 liradan satılıyor.

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