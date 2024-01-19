Piyasalar yangın yeri: 'İsraf' arşa çıktı, dolar kuru rekor kırdı!
Yurt içi piyasalarda enflasyonun beklendiğinden daha hızlı yavaşladığına dair ikna edici kanıtların olmaması nedeniyle dolar/TL kuru, yükselişini sürdürerek rekor seviyede hareket ediyor.
Geçen hafta yapılan Valiler Toplantısı'nda konuşana Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin derin bir ekonomik krizden geçtiğini, 2024 yılında yapılan bütçeye tam uyulsa bile 2,7 trilyon açık çıkacağını, enflasyonun tek haneye indirilmesi gerektiğini, bütçe dengesi ve döviz dengesinin açık verdiğini, kamuda israfın sonlandırılması gerektiğini vurguladı.
Şimşek'in bu açıklamalarına rağmen kamuda israfın son bulmadığı ve hükümet ile uygulanan para politikasının uyumlu olmadığında kaynaklı piyasalarda, enflasyonun daha da yükseleceği endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.
ENFLASYONDA ZİRVE
Enflasyonun piyasalarda hakim görüş olarak kalmasıyla birlikte, beklenti, enflasyonun 2024 ortasında yüzde 70'in üzerine zirve yapması.
Söz konusu gelişmelerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2024 yıl sonu enflasyon orta nokta tahmini yüzde 42 seviyesinde iken, Orta Vadeli Programda (OVP) 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 33 olarak hedeflenmişti.
DOLAR/TL, REKOR SEVİYEDE
TCMB'nin enflasyon tahmini üzerinde yeni bir yukarı yönlü risk oluşturup oluşturmayacağı piyasanın gündeminde yer alırken, dolar/TL, günlük yükselişini sürdürerek 30,20 TL ile rekor seviyede hareket ediyor.
TL'NİN DEĞER KAYBI HIZLANDI
Dolar kurunun yüksek seyri ile birlikte geçen yılın tamamını yüzde 36,6, Aralık ayını yüzde 2,2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı Ocak ayında Aralık ayına göre bir miktar arttı. Böylece TL, 2024 başından bugüne yüzde 2,2 değer kaybetti.
"OLASILIĞI ARTIYOR"
Söz konusu gelişmeler sonrası geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından dolar/TL kurunda yaşanması muhtemel tehlikeye dikkat çeken Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise, şu ifadelere yer vermişti:
"Döviz kuru nispi fiyatların gerisinde kalırsa, dövize talebi durdurmak olanaksız olur. Dikkatli olalım. Devalüasyon olasılığı artıyor."
FAİZ BELİRSİZLİĞİ
Öte yandan küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 55 seviyesine inerken, faiz indirimi yönündeki fiyatlamalar geçen hafta sonundan bu yana yaklaşık 20 baz puan geriledi.
Bu gelişmelerle dün, yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak yüzde 0,1 artışla 103,5 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 103,3'de bulunuyor.