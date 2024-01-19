Merkez Bankası, yıl sonu dolar/TL kuru ve faiz beklentisini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanan anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40 TL oldu.

12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,47 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem