Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro durdurulamıyor! 25 lirayı aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. TCMB'nin faiz kararının ardından ise döviz kurları rekor kırmaya devam ediyor.

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Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro durdurulamıyor! 25 lirayı aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 650 baz puanlık faiz artırımının ardından, Türk lirasındaki düşüş hız kesmeden devam ediyor.

Dolar, tarihinde ilk defa 25 lirayı aşarken, gün içinde 25,48 TL’yi gördü.

27 lirayı aşan euro da 27,88 TL’ye kadar yükseldi. 

Dolar saat 08.00 itibarıyla, 25,11; Euro da 27,47 üzerinden işlem görüyor. 

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