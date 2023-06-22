Su faturasını düşüren yöntemler! Faturaların en az 100 TL düşmesini sağlıyor...

Su, hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak su tüketimimiz arttıkça, hem çevreye hem de bütçemize zarar veririz. Su faturasını düşürmek için yapabileceğimiz bazı basit yöntemler vardır. Bu yöntemleri uygulayarak hem su tasarrufu yapabilir hem de daha az ödeme yapabiliriz.

İşte su faturasını düşüren yöntemlerden bazıları:

- Muslukları sıkıca kapatın. Damlayan bir musluk, günde ortalama 20 litre su kaybına neden olur. Bu da yılda yaklaşık 7 ton su demektir. Muslukları sıkıca kapatmak ve arızalı olanları tamir ettirmek, su faturasını düşürmenin en kolay yollarından biridir.



- Duş alırken suyu kısa süreliğine kapatın. Duş alırken şampuan veya sabun kullanırken suyu kapatmak, yılda yaklaşık 15 ton su tasarrufu sağlar. Ayrıca duş başlıklarını daha az su akıtan modellere değiştirmek de faydalı olabilir.



- Bulaşıkları ve çamaşırları tam dolmadan makineye koymayın. Bulaşık ve çamaşır makineleri, tam dolmadan çalıştırıldığında gereksiz yere su harcarlar. Bu yüzden bulaşıkları ve çamaşırları makineye koymadan önce biriktirmek ve tam dolu olduğunda çalıştırmak daha ekonomiktir.



- Su ısıtıcısını ihtiyacınız kadar doldurun. Su ısıtıcısını fazla doldurmak hem elektrik hem de su israfına neden olur. Bu yüzden su ısıtıcısını ihtiyacınız kadar doldurmak ve sadece kaynattığınız kadar su kullanmak daha akıllıcadır.



- Bitkileri akşam saatlerinde sulayın. Bitkileri gündüz saatlerinde sulamak, suyun buharlaşmasına ve kaybolmasına neden olur. Bu yüzden bitkileri akşam saatlerinde sulamak, daha az su harcamanızı sağlar.

Bu yöntemleri uygulayarak su faturasını düşürebilir ve hem kendinize hem de gezegene bir iyilik yapabilirsiniz. Unutmayın, su hayattır!

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