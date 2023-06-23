Hafize Gaye Erkan bugün banka yöneticileriyle görüşecek

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 19 Haziran'dan 23 Haziran'a ertelenen toplantısı bugün. Erkan, banka yöneticileriyle buluşacak.

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Hafize Gaye Erkan bugün banka yöneticileriyle görüşecek

Faizde 27 ay sonra gelen artış kararının ardından Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle buluşacak.

Toplantıda bankacılık sektörünün sorunları görüşülecek. Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.

14 Mayıs v 28 Mayıs seçimlerinin ardından kabinede değişikliğe giden AKP iktidarı, Merkez Bankası Başkanlığı’nda da Şahap Kavcıoğlu’nu görevden alıp Hafize Gaye Erkan'ı göreve getirerek değişikliğe gitti. Görev değişiminin ardından ilk kez toplanan Merkez Bankası PPK, döviz kurları ve enflasyonda yukarı doğru patlama, döviz rezervlerinde de rekor azalışlara sahne olan 27 ayın sonrasında ilk kez faiz artırdı. Merkez Bankası, politika faizini, 6,5 puan artışla yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çekti.
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