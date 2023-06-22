Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 27 ay sonra tarihi artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan’ın atanmasının ardından verilecek ilk karar ile ilgili piyasaların beklentisi, faizin artırılması yönündeydi.

Seçimlerin ardından açıklanan yeni kabinenin nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğine yönelik bir ipucu vereceği için de bu faiz kararı büyük önem taşıyordu. Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek atanmış; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şimşek’in atacağı adımları kabullendiğini söylemişti.

ERDOĞAN FAİZİ KABULLENMİŞTİ

Erdoğan faiz ile ilgili görüşlerinin devam ettiğini, ancak Şimşek’in "atacağı adımları rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendiğini" belirtmişti.

27 AY SONRA MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ ARTIŞI

Bu gelişmeler sonrası Merkez Bankası, yüzde 8,5 olan politika faizini yüzde 6,5 artırarak, 2023 Haziran ayında yüzde 15'e yükseltti. Böylece, 18 Mart 2021'den bu yana ilk kez Merkez Bankası faiz artırımına gitti.

EN SON AĞBAL DÖNEMİNDE ARTIRILDI

PPK son olarak 18 Mart 2021'de faiz artırım kararı almıştı. Naci Ağbal başkanlığında toplanan kurul politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmişti.

PARASAL SIKILAŞMA VURGUSU

Toplantı sonrası yayımlanan PPK metninde 'parasal sıkılaşmanın gereken ölçüde kademeli olacağı' vurgulanırken, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir. Küresel ekonomide enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır. Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.

Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."

PİYASALARIN ALTINDA KALDI

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın politika faizini 1.075 baz puan artırarak yüzde 19,25'e çıkaracağını tahmin ediyordu.

Bloomberg HT anketine göre, politika faizinin yüzde 8,50 seviyesinden yüzde 25 seviyesine çıkarılması bekleniyordu.

Reuters anketine göre; uzmanlar, yüzde 12.5'ten yüzde 30'a kadar çok geniş bir aralıkta faiz artırımı beklerken, medyan değere göre politika faizinin 11.5 puan artışla yüzde 8.5'ten yüzde 20'ye yükseltileceği öngörüyordu.

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde ise, yüzde 8,50 olan faizin bu ay yüzde 17,56'ya yükseleceği tahmin edilmişti.

PİYASA FAİZLERİ NASIL ETKİLENİR?

Faizdeki artışın başta kredi kartı ve kredili mevduat hesabı faizi olmak üzere ihtiyaç ve ticari kredi faizi limitleri ile Merkez Bankası'nın fonlama faizini etkileyecek.

Kaynak: Gerçek Gündem