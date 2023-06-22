Kredi kartı faizlerinde artış!

Merkez Bankası, yüzde 8,5 olan politika faizini 18 Mart 2021'den bu yana ilk kez artırarak, 27 ay sonra yüzde 15'e yükseltti.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı, 1 Ağustos tarihi itibarıyla TL işlemler için yüzde 1,36’dan yüzde 1,91’e yükselecek.

AZAMİ GECİKME FAİZİ DE YÜKSELECEK

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı da 1 Ağustos tarihi itibarıyla TL işlemler için yüzde 1,66’dan yüzde 2,21’e yükselecek. Öte yandan eğer kredi kartı borcunuzun yalnızca asgari tutarını öderseniz, geriye kalan borç üzerine akdi faiz uygulanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem