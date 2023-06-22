Altın fiyatlarında Fed baskısı: Gram altın düşüşe geçti!

Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın, faiz artışı sinyali vermesi altın fiyatlarının aşağı doğru yönelmesine neden oldu. Öte yandan yurt içi piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi hareketli anlar yaşayan dolar kuru ile birlikte gram altın sınırlı düşüş kaydetti.

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Altın fiyatlarında Fed baskısı: Gram altın düşüşe geçti!

Dün ABD Kongre'sinde sunum yapan Fed Başkanı Powell, faiz oranının bu yıl biraz daha artırılacağının sinyalini verirken, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme sürecinde katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu belirtti.

Powell, neredeyse tüm Federal Açık Piyasa Komitesi yetkililerinin faiz oranlarının yıl sonuna kadar biraz daha yükseltilmesinin uygun olacağını düşündüğünü kaydederek, parasal sıkılaşmanın özellikle enflasyon üzerindeki etkilerinin tam olarak görülmesinin zaman alacağını bildirdi.

FED'DEN YIL SONUNA KADAR İKİ FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Gelen verilerin bütünü ve risk dengelerinin yanı sıra bunların ekonomik faaliyet ile enflasyon görünümüne etkilerine göre kararlarını toplantıdan toplantıya almaya devam edeceklerini belirten Powell, "Sene sonuna kadar iki faiz artışı oldukça iyi bir tahmin gibi görünüyor" dedi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Fed'in faiz artışı sinyali vermesi ve yurt içi piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar kurunun yönünüğ aşağıya çevirmesiyle gram altın, yeni güne düşüşle başlayarak bin 459 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.

Dün piyasalarının açılışında altının gramı bin 465 TL'den güne başlamıştı.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞÜŞTE

Altının ons fiyatı ise, yeni günde düşüş eğilimini dördüncü güne taşıyarak bin 928 dolardan işlem görmeye başladı.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Öte yandan bugün saat 14.00'te açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar/TL'de hareketli anlar!Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar/TL'de hareketli anlar!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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