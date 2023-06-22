Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar/TL'de hareketli anlar!

Bugün gözler yurt içinde saat 14.00'te açıklanacak TCMB'nin para politikası kararlarına çevrilirken, ekonomistler bankanın politika faizini bin 75 baz puan artırarak yüzde 19,25'e çıkaracağını tahmin ediyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte politika metni yatırımcıların odağında bulunurken, metinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

DOLAR/TL'DE DÜŞÜŞ

Bu gelişmelerle dolar/TL yeni güne düşüşle başlayarak 23,54 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.

Dün dolar kuru 23,57 TL'den günü tamamlamıştı.

FED BELİRSİZLİĞİ

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD'de ekonomik aktivitenin sıcak kalmaya devam etmesi para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırmayı sürdürüyor.

Dün ABD Kongre'sinde sunum yapan Fed Başkanı Powell, faiz oranının bu yıl biraz daha artırılacağının sinyalini verirken, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme sürecinde katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem