Kira düzenlemesinde yeni ayrıntılar belli oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konut kira artış oranına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunç, "2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak. 2 Temmuz 2023 itibarıyla bir yıl geçerli olacak" diye belirtti. Tunç, "4 Temmuz'dan itibaren uygulamaya geçecek önemli bir düzenleme. Noterlerimizde gayrimenkul satışı yapılabilecek. Bu tabi önemli, artık nöbetçi noter uygulamasıyla hafta sonu da açık oluyorlar. Taşınmaz satışı şimdi noterlerde de imkanlar getirildiği için hafta sonlarında da taşınmaz satışı gerçekleşmiş olacak" açıklamasında bulundu" dedi.

Şu anda yürürlükte olan kira artışlarına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz'da sona eriyor.