Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar/TL'de rekor!

Merkez Bankası, yüzde 8,5 olan politika faizini 18 Mart 2021'den bu yana ilk kez artırarak, 2023 Haziran ayında yüzde 15'e yükseltti.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL, 24,23 seviyesinde işlem görerek tarihi zirvesine yükseldi.

Gün içi dolar/TL kuru en düşük 23,49 TL seviyesini görmüştü.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasa beklentilerinin altında kaldı. Piyasalar, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 20'ye çekmesini bekliyordu.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 23,09 TL iken, bu anket döneminde 26,18 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 24,61 TL iken, bu anket döneminde 28,99 TL olarak gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem