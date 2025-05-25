McDonald's Daha Fazla Dayanamadı! Kapısına Kilit Vuruluyor

McDonald's, geçtiğimiz yıl içecek ve atıştırmalık odaklı olarak başlattığı yeni alt markası CosMc's'in beş şubesini Haziran ayı sonunda kapatacağını açıkladı. Adını, daha az bilinen bir uzaylı McDonald's karakterinden alan CosMc's, özellikle Z kuşağının ilgisini çeken Dutch Bros, Scooter's ve Swig gibi hızla büyüyen özel içecek zincirlerine rakip olarak konumlandırılmıştı.

BEKLENEN İLGİYİ GÖRMEDİ

CosMc's’in menüsü; tatlı içecekler ve hafif atıştırmalıklardan oluşuyordu. McDonald's, bu markayla özellikle müşterilerin öğleden sonra yaşadığı enerji düşüşü anlarında tercih edilmesini hedeflemişti. Ancak, başlangıçta kişiselleştirilebilir içecek konseptine dayanan bu model, beklenen ilgiyi görmedi. McDonald's yöneticileri, bu yeni içeceklerin karmaşık hazırlanış süreçlerinin çalışanlara ek yük getirmesinden çekinerek CosMc's’i ana markadan ayrı bir yapı olarak kurmuştu. Buna rağmen, müşterilerin içeceklerini özelleştirme eğilimleri beklenen düzeyde olmadı.

McDonald's yaptığı açıklamada CosMc's’in, zincirin "yenilikçi içecek alanında deney yapma fırsatı sunduğunu" ve "müşteri deneyimini bozmayacak şekilde farklı tatlar ile yeni teknolojileri test etmesine imkân tanıdığını" belirtti. Marka tamamen kapanacak olsa da, CEO Chris Kempczinski, bazı CosMc's içeceklerinin McDonald's şubelerinde test edileceğini duyurdu. Şirket, bu yıl içinde bazı franchise'larda CosMc’s ilhamlı, kişiselleştirilebilir içeceklerin denenmesini planlıyor.

MOBİL UYGULAMA DA KAPANACAK

CosMc’s'in dört şubesi Teksas’ta, biri ise Illinois’de bulunuyordu. Haziran sonunda bu şubelerin kapatılmasının yanı sıra CosMc’s’e özel mobil uygulama ve sadakat programı da sonlandırılacak.