McDonald's Daha Fazla Dayanamadı! Kapısına Kilit Vuruluyor

McDonald's, uzaylı temalı CosMc's spinoff’i n sadece iki yıl sonra kapatma kararı aldığını duyurdu. Şirket açıklamasında CosMc's'in, zincirin "hızla büyüyen içecek alanında kazanma hakkına sahip olduğu" ve "müşteriler ve mürettebat için mevcut McDonald's deneyimini etkilemeden yeni, cesur tatları ve farklı teknolojileri ve süreçleri test etmesine" izin verdiği için yaratıldığını belirtti.

Son Güncelleme:
McDonald's Daha Fazla Dayanamadı! Kapısına Kilit Vuruluyor

McDonald's, geçtiğimiz yıl içecek ve atıştırmalık odaklı olarak başlattığı yeni alt markası CosMc's'in beş şubesini Haziran ayı sonunda kapatacağını açıkladı. Adını, daha az bilinen bir uzaylı McDonald's karakterinden alan CosMc's, özellikle Z kuşağının ilgisini çeken Dutch Bros, Scooter's ve Swig gibi hızla büyüyen özel içecek zincirlerine rakip olarak konumlandırılmıştı.

McDonald's Daha Fazla Dayanamadı! Kapısına Kilit Vuruluyor - Resim : 1

BEKLENEN İLGİYİ GÖRMEDİ

CosMc's’in menüsü; tatlı içecekler ve hafif atıştırmalıklardan oluşuyordu. McDonald's, bu markayla özellikle müşterilerin öğleden sonra yaşadığı enerji düşüşü anlarında tercih edilmesini hedeflemişti. Ancak, başlangıçta kişiselleştirilebilir içecek konseptine dayanan bu model, beklenen ilgiyi görmedi. McDonald's yöneticileri, bu yeni içeceklerin karmaşık hazırlanış süreçlerinin çalışanlara ek yük getirmesinden çekinerek CosMc's’i ana markadan ayrı bir yapı olarak kurmuştu. Buna rağmen, müşterilerin içeceklerini özelleştirme eğilimleri beklenen düzeyde olmadı.

McDonald's Daha Fazla Dayanamadı! Kapısına Kilit Vuruluyor - Resim : 2

McDonald's yaptığı açıklamada CosMc's’in, zincirin "yenilikçi içecek alanında deney yapma fırsatı sunduğunu" ve "müşteri deneyimini bozmayacak şekilde farklı tatlar ile yeni teknolojileri test etmesine imkân tanıdığını" belirtti. Marka tamamen kapanacak olsa da, CEO Chris Kempczinski, bazı CosMc's içeceklerinin McDonald's şubelerinde test edileceğini duyurdu. Şirket, bu yıl içinde bazı franchise'larda CosMc’s ilhamlı, kişiselleştirilebilir içeceklerin denenmesini planlıyor.

MOBİL UYGULAMA DA KAPANACAK

CosMc’s'in dört şubesi Teksas’ta, biri ise Illinois’de bulunuyordu. Haziran sonunda bu şubelerin kapatılmasının yanı sıra CosMc’s’e özel mobil uygulama ve sadakat programı da sonlandırılacak.

Trafikte Yeni Dönem Başlıyor! Bu Hataya Düşen Yandı 280 Bin Lira Para Cezası VarTrafikte Yeni Dönem Başlıyor! Bu Hataya Düşen Yandı 280 Bin Lira Para Cezası VarEkonomi
Bir Zamanların Akü Devi Alıcı Yolu Gözlüyor! İflası Sonrası Son Kalesi de YıkılacakBir Zamanların Akü Devi Alıcı Yolu Gözlüyor! İflası Sonrası Son Kalesi de YıkılacakEkonomi

Etiketler
McDonald's
Son Güncelleme:
25 Mayıs Burç Yorumları: Yüzleşme Dönemi Başlıyor 25 Mayıs Burç Yorumları: Yüzleşme Dönemi Başlıyor
Merkez Bankası Ne Zaman Faiz İndirimine Gidecek? İki Büyük Bankadan Kritik Açıklama Merkez Bankası Ne Zaman Faiz İndirimine Gidecek?
35 Yıllık Emlakçı Hilesini Açıkladı: Yüksek Fiyata Ev Satmanın Sırrı! Bu Yöntemle Fiyat 2'ye Katlanıyor 35 Yıllık Emlakçı Hilesini Açıkladı: Yüksek Fiyata Ev Satmanın Sırrı Ortaya Çıktı
FBI'dan iPhone ve Android Kullanıcılarına Kritik Uyarı! Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Şaşırttı FBI'dan iPhone ve Android Kullanıcılarına Kritik Uyarı! Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Şaşırttı
Dünyayı Ayağa Kaldıran Keşif! Çil Çil Altın Fışkırıyor, Hiç Akla Gelmeyen Yeri Piyango Vurdu Dünyayı Ayağa Kaldıran Keşif! Çil Çil Altın Fışkırıyor, Hiç Akla Gelmeyen Yeri Piyango Vurdu
Alarko Holding'den Yeni Adım! Resmen Duyurdu Alarko Holding'den Yeni Adım! Resmen Duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Ürün İadede Kargo Süreci Tümden Değişti İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Ürün İadede Kargo Süreci Tümden Değişti
Trafikte Yeni Dönem Başlıyor! Bu Hataya Düşen Yandı 280 Bin Lira Para Cezası Var Bu Hataya Düşen Yandı, 280 Bin Lira Cezası Var
Ülkelere Göre Emeklilik Yaşları Belli Oldu! Türkiye'nin Listedeki Yeri Şaşırttı Ülkelere Göre Emeklilik Yaşları Belli Oldu! Türkiye'nin Listedeki Yeri Şaşırttı
81 İlde Geçerli Olacak! Tapuda Yeni Uygulama Başladı: Miras Detayına Dikkat 81 İlde Geçerli Olacak! Tapuda Yeni Uygulama Başladı: Miras Detayına Dikkat
Bir Zamanların Akü Devi Alıcı Yolu Gözlüyor! İflası Sonrası Son Kalesi de Yıkılacak Bir Zamanların Akü Devi Alıcı Yolu Gözlüyor! İflası Sonrası Son Kalesi de Yıkılacak