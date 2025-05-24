35 Yıllık Emlakçı Hilesini Açıkladı: Yüksek Fiyata Ev Satmanın Sırrı! Bu Yöntemle Fiyat 2'ye Katlanıyor

Evini daha kısa sürede ve değerinde satmak isteyenler için emlak dünyasından dikkat çekici ipuçları geldi. İngiliz iç mimar ve emlak sahneleme uzmanı Liv Conlon, ünlülerin ev satışlarında başvurduğu etkili yöntemleri açıkladı. Henüz 16 yaşında kurduğu ThePropertyStagers markasıyla büyük bir başarıya imza atan Conlon’a göre, büyük harcamalara gerek kalmadan da lüks bir atmosfer oluşturmak mümkün.

EVİNİZİ HIZLI SATMANIN PÜF NOKTALARI

1. Etkileyici Bir İlk İzlenim Şart

Giriş alanı evin vitrini gibidir. Büyük bir ayna, sade bir konsol masa ve açık tonlarda bir halı ile bu alana güçlü bir karşılama hissi katabilirsiniz.

2. Otel Konforunda Yatak Odası

Beyaz nevresimler, döşemeli yatak başlığı ve yumuşak yastıklarla yatak odasına lüks bir otel havası kazandırabilirsiniz. Sadelik ve konfor, alıcının kendini o odada hayal etmesini kolaylaştırır.

3. Koku Unutulmazdır

Lavanta ya da vanilya gibi doğal kokularla evin her köşesine ferahlık katın. Mumlar, aromaterapi difüzörleri hatta fırından yeni çıkmış kurabiye kokusu bile alıcıyı etkileyebilir.

4. Şef Mutfağı Algısı Yaratın

Tezgâhları gereksiz eşyalardan arındırın. Modern mutfak aksesuarları ve taze meyvelerle hem şıklık hem de kullanışlılık mesajı verin.

5. Işıkla Ferahlık Katın

Açık renk perdeler, aynalar ve temiz pencerelerle doğal ışığın evde daha fazla yayılmasını sağlayın. Duvarlarda ise açık tonlar tercih ederek mekâna genişlik hissi kazandırın.

6. Sanatla Karakter Yükleyin

Büyük boyutlu bir tablo veya sade, şık bir sanat eseriyle duvarlara karakter kazandırmak, mekânı sıradanlıktan çıkarır.

7. Dış Mekanları Yaşanabilir Hale Getirin

Balkon ve bahçeleri göz ardı etmeyin. Renkli minderler, sarkıt ışıklar ve bitkilerle dış alanları da sıcak bir yaşam alanına dönüştürün.

BÜYÜK BÜTÇELER ŞART DEĞİL

Liv Conlon’a göre pahalı tadilatlara gerek kalmadan, birkaç dokunuşla bir evin atmosferi tamamen değiştirilebilir. Ünlülerin ev satışında başarıya ulaşmasındaki sırlardan biri de tam olarak bu: Alıcının kendini evde hayal etmesini sağlamak.

Kaynak: Haber Merkezi