Alarko Holding'den Yeni Adım! Resmen Duyurdu

Alarko Holding, enerji sektöründeki yatırımlarını genişletmeye devam ediyor. Şirket, bağlı ortaklığı Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla enerji depolama alanında faaliyet gösterecek yeni bir şirket kurduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Alarko Holding'den Yeni Adım! Resmen Duyurdu

KAP’a yapılan açıklamada, daha önce kuruluş kararı alınan yeni şirketin, "Alarko Gotion Green Energy Enerji Depolama Sistemleri Üretim Anonim Şirketi" unvanıyla resmen kurulduğu belirtildi. Şirketin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla tescil işlemleri tamamlandı.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BELLİ OLDU

Yeni şirketin 250.000 TL sermayeyle kurulduğu ve Altek Alarko’nun bu sermayenin 150.000 TL’lik kısmına iştirak ettiği bilgisi paylaşıldı. Söz konusu yatırımın, enerji depolama sistemleri alanındaki büyüme stratejisinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Alarko Holding, enerji sektöründe sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı projelere yatırım yapmayı sürdürmeyi hedefliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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