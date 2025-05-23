Haziran Emekli ve Memur Maaşları Bayramdan Önce Yatacak mı?

Memur maaşları, mevcut uygulamaya göre her ayın 15’inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Ancak bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayacak. Bu durum, maaşların bayram öncesinde yatırılıp yatırılmayacağına dair soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Henüz bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

GEÇMİŞ YILLARDA UYGULAMA DEĞİŞMEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı döneminde ödeme takviminde bir değişikliğe gidilmemiş, maaşlar yine belirlenen rutin tarihlerde yatırılmıştı. Bu yıl da benzer bir uygulamanın devam etmesi bekleniyor. Ancak bayram tatilinde bankaların kapalı olacağı da göz önünde bulundurularak, ödeme takviminde güncellemeye gidilme ihtimali tamamen göz ardı edilmiyor.

EMEKLİLERİN ÖDEME GÜNLERİ BELLİ

Emekli Sandığı’na tabi emekliler maaşlarını genellikle ayın ilk 5 günü içinde alıyor. SSK emeklilerine ödemeler 17-26 Haziran tarihleri arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 25-28 Haziran arasında gerçekleştiriliyor.

MEMURLARDA STANDART TAKVİM GEÇERLİ

Memurların maaş ödemesi ise normal şartlarda her ayın 15’inde başlıyor. Takvimde bir değişiklik olmaması durumunda, Haziran ayı için de aynı tarihin geçerli olması bekleniyor. Öğretmen, doktor, hemşire, polis ve diğer kamu çalışanlarının maaşlarının bayramdan önce ödenip ödenmeyeceği, ilerleyen günlerde yapılacak resmi duyurularla netlik kazanacak.

İKRAMİYELERLE İLGİLİ TAKVİM AYRI DUYURULACAK

Öte yandan 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emekliler, maaşlarına ek olarak bayram ikramiyesi de alacak. Bu ödemeye ilişkin tarihlerin, emekli maaşlarından bağımsız olarak açıklanması bekleniyor. Bayram ikramiyelerinin de aynı şekilde bayramdan önce yatırılması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi