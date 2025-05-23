Mühendisler Bile Yoksulluğun Pençesinde, Yüzde 75'i Barınamıyor

Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi mühendislerin yaşam koşullarına ilişkin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Ülke genelinde 9561 kişinin katılımıyla hazırlanan raporda mühendis, mühendislik öğrencisi, emekli ve iş arayan mühendislerin sorunlarına değinildi. MMO İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla duyurulan raporu MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ezgi Kılıç sundu.

YÜZDE 75 BARINMA VE BESLENME İHTİYACINI KARŞILAYAMIYOR

Mühendislerin ekonomik koşullarına değinilen raporda şu ifadelere yer verildi: “Mühendislerin yüzde 75,97’si barınma, beslenme, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor, yüzde 87,14’ü ise aktiviteler, hobiler gibi kişisel harcamalarını yapamıyor. Mühendislerin yüzde 89'a yakını ülkenin ekonomik koşullarının, çalıştığı sektörü ve işini doğrudan etkilediğini düşünüyor ve aynı zamanda önümüzdeki 12 ay içerisinde bu durumun iyiye doğru gideceğine dair inanç da oldukça düşük.”

Mühendislerin gelecek kaygısı taşıdığı belirtilen raporda “Gelecekten kaygılı olduğunu söyleyen mühendislerin oranı ise yüzde 94,7 olurken bu oran İstanbul'da yaşayanlarda yüzde 95'e 18-30 yaş aralığında genç mühendislerde ise yüzde 96'ya yükseliyor” verileri yer aldı.

YÜZDE 76’SININ GELİRİ ENFLASYON KARŞISINDA AZALDI

Enflasyonla birlikte mühendislerin gelirlerinin azaldığı belirtilen raporda şöyle dendi: “Yaş gruplarına göre son 1 yılda gelir değişimi incelendiğinde 31-50 yaş arası grupta katılımcıların yüzde 75,44'ünün gelirlerinde resmi enflasyona karşı azalma olduğunu belirtilirken bu oranın 50 yaş üstü katılımcılarda yüzde 87,53 olduğu görülmektedir. Mühendislerin yüzde 56,09'unun son 1 yılda gelirindeki artış oranının asgari ücrete gelen yüzde 30'luk artışın altında kaldığı da belirlenmiştir. Ayrıca mühendislerin yüzde 76,27'si gelirlerinde resmi enflasyona karşı azalma olduğunu belirtti.”