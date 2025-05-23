Tekfen Holding'in Gözbebeği Toros Tarım'da Beklenmedik Gelişme

Petrol-İş Sendikası ile yürütülen müzakerelerde uzlaşma sağlanamaması üzerine, sendika grev kararı aldı. Grev, 21 Mayıs 2025 itibarıyla Toros Tarım’ın Adana’nın Ceyhan ve Mersin’in Akdeniz ilçelerindeki üretim tesislerinde uygulamaya konuldu.

KAP AÇIKLAMASIYLA DUYURULDU

Tekfen Holding, gelişmeyi Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna bildirdi. Yapılan açıklamada, 10 Ocak 2025 tarihinde başlayan ve 2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi sürecinde taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı belirtilerek, grev kararının resmen yürürlüğe girdiği ifade edildi.

ARABULUCULUK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Şirket açıklamasında, grev sürecine rağmen işçi ve işveren sendikaları arasında arabuluculuk görüşmelerinin sürdüğü vurgulandı. Tarafların, ilerleyen günlerde uzlaşma zemini bulması yönünde çabaların devam edeceği belirtildi.

Toros Tarım, Türkiye’nin gübre üretiminde önde gelen şirketlerinden biri olarak biliniyor. Grev sürecinin şirketin üretim faaliyetlerine etkisinin nasıl şekilleneceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi