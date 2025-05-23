Tekfen Holding'in Gözbebeği Toros Tarım'da Beklenmedik Gelişme

Tekfen Holding’e bağlı Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı.

Tekfen Holding'in Gözbebeği Toros Tarım'da Beklenmedik Gelişme

Petrol-İş Sendikası ile yürütülen müzakerelerde uzlaşma sağlanamaması üzerine, sendika grev kararı aldı. Grev, 21 Mayıs 2025 itibarıyla Toros Tarım’ın Adana’nın Ceyhan ve Mersin’in Akdeniz ilçelerindeki üretim tesislerinde uygulamaya konuldu.

KAP AÇIKLAMASIYLA DUYURULDU

Tekfen Holding, gelişmeyi Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna bildirdi. Yapılan açıklamada, 10 Ocak 2025 tarihinde başlayan ve 2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi sürecinde taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı belirtilerek, grev kararının resmen yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Tekfen Holding'in Gözbebeği Toros Tarım'da Beklenmedik Gelişme - Resim : 1

ARABULUCULUK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Şirket açıklamasında, grev sürecine rağmen işçi ve işveren sendikaları arasında arabuluculuk görüşmelerinin sürdüğü vurgulandı. Tarafların, ilerleyen günlerde uzlaşma zemini bulması yönünde çabaların devam edeceği belirtildi.

Toros Tarım, Türkiye’nin gübre üretiminde önde gelen şirketlerinden biri olarak biliniyor. Grev sürecinin şirketin üretim faaliyetlerine etkisinin nasıl şekilleneceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

28 Ülkeye İhracat Yapan Türk Devi Batıyor! Mahkeme 2 Aylık Mühlet Tanıdı28 Ülkeye İhracat Yapan Türk Devi Batıyor! Mahkeme 2 Aylık Mühlet TanıdıEkonomi

İkinci El Otomobil Fiyatlarında Rüzgar Tersine Döndü! Çok Sert Olduİkinci El Otomobil Fiyatlarında Rüzgar Tersine Döndü! Çok Sert OlduEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

28 Ülkeye İhracat Yapan Türk Devi Batıyor! Mahkeme 2 Aylık Mühlet Tanıdı 28 Ülkeye İhracat Yapan Türk Devi Batıyor! Mahkeme 2 Aylık Mühlet Tanıdı
Başkentte Taksi Ücretlerine Zam Başkentte Taksi Ücretlerine Zam
Kurban Kesmek Kimlere Vacip? Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı Kurban Kesmek Kimlere Vacip? Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı
Uçaklarda Yeni Koltuk Dönemi Başlıyor Uçaklarda Yeni Koltuk Dönemi Başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
İşinden İstifa Etti, Evini Kiraya Verip Memlekete Döndü! Kurduğu İşle Köşeyi Döndü İşinden İstifa Etti, Evini Kiraya Verip Memlekete Döndü! Kurduğu İşle Köşeyi Döndü
En Düşük Emekli Maaşı ve Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak Mı? İşte Kulislerde Konuşulanlar... En Düşük Emekli Maaşı ve Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak Mı?
Büyük Hasat Başladı! Tarlada 6 Lira, Markette 40 Lira Büyük Hasat Başladı! Tarlada 6 Lira, Markette 40 Lira
Türkiye'nin Vergi Rekortmeni Şirket İflasın Eşiğinde: Ekonomik Kriz Bir Devi Daha Yuttu Türkiye'nin Vergi Rekortmeni Şirket İflasın Eşiğinde: Ekonomik Kriz Bir Devi Daha Yuttu
Bakanlık Duyurdu: O Paralar Artık Basılmayacak! Yılların Parası Tarihe Karışıyor Bakanlık Duyurdu: O Paralar Artık Basılmayacak! Yılların Parası Tarihe Karışıyor