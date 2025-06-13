Erdemir, Sektörün Nabzını İstanbul’da Tuttu: Çelik Dünyası Geleceğini Tartıştı

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Etkinlik kapsamında, Erdemir tarafından düzenlenen 8. Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması’nda ödül alan ilk 15 eser de fuaye alanında sergilendi. Eserler, lisans ve lisansüstü öğrenciler tarafından Erdemir çeliği kullanılarak üretildi ve ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

BÜYÜKBAYRAM: "DESTEK ALMADAN 1 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTIK"

OYAK Maden Metalürji Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı Sercan Büyükbayram, etkinlikte yaptığı değerlendirmede sektörün son yıllarda ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Büyükbayram, yüksek dalgalanmalar ve üretimde yaşanan durgunluklara dikkat çekerek, faiz kararları ile enflasyonla mücadele süreçlerinin yakından takip edildiğini söyledi.

Büyükbayram, tedarik zincirinin jeopolitik gelişmeler nedeniyle sekteye uğradığını ifade ederek Çin ekonomisindeki yavaşlamanın sektörü doğrudan etkilediğini belirtti. Türkiye’deki çelik üreticilerinin devlet desteği almadan yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yaptığını dile getiren Büyükbayram, rakip ülkelerdeki firmaların hibe desteğiyle rekabet avantajı elde ettiğini söyledi.

Yassı çelik tüketiminde yılın ilk 4 ayında %12’lik bir daralma yaşandığını, ithalat oranının ise %50’ye çıktığını kaydeden Büyükbayram, bu durumun yerli üretimin zararına olduğunu ve önümüzdeki dönemde daha ağır sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

YILMAZ: "ÜRETİM MALİYETLERİ FİYATLARI BASKILIYOR"

Etkinlikte söz alan OYAK Maden Metalürji Satınalma Grup Başkan Yardımcısı Şevket Selim Yılmaz ise 2020-2025 döneminin küresel etkilerini değerlendirerek, savaşlar nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan aksamaların fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi. Brezilya ve Avustralya’nın cevher tedarikinde başı çektiğini, Çin’in ise ana tüketici konumunda olduğunu belirtti.

KOÇER: "YERLİ ÜRETİM ASYA’NIN BASKISI ALTINDA"

OYAK Maden Metalürji Dağıtım Kanalları ve Uzun Ürünler Satış Direktörü Tolga Koçer, Türkiye’de ithalatın artmasına karşılık, yassı çelik tüketiminin gerilediğini hatırlatarak, yüksek finansman maliyetlerinin satın alma alışkanlıklarını değiştirdiğini ve bu durumun entegre tesisler için operasyonel zorluklara yol açtığını belirtti.

Koçer, Asya ülkelerinin düşük fiyat politikalarının piyasayı baskı altına aldığını, Rusya’nın da piyasada etkin olmaya çalıştığını söyledi. Çin’in Güneydoğu Asya’daki kapasite artışlarının baskıyı artırdığını vurgulayan Koçer, OYAK Maden Metalürji şirketlerinin Türkiye’nin toplam ham çelik üretiminin %23’ünü karşıladığını açıkladı.

Ayrıca, şirketin milli savunma projelerinde aktif rol oynadığını belirten Koçer, yeşil dönüşüm kapsamında hidrojen testlerini başarıyla tamamladıklarını ve hidrojen bazlı üretime geçişi değerlendirdiklerini aktardı.

ATMACA: "İHRACATTA ÇİN BASKISINA RAĞMEN BAŞARI SAĞLANDI"

Etkinliğin kapanışında konuşan OYAK Maden Metalürji İhracat Direktörü Meltem Alim Atmaca, küresel piyasalarda benzeri görülmemiş bir belirsizlik yaşandığını ve bu nedenle Dünya Çelik Birliği’nin bile net tahmin yapamadığını söyledi.

Atmaca, IMF verilerine göre küresel büyümenin kriz sonrası ilk kez %2,79’un altına gerilediğini belirtti. Çin’in çelik ihracatındaki payını %23’ten %38’e çıkardığını ve bu durumun fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu vurgulayan Atmaca, Türkiye’nin tüm bu baskılara rağmen 5,7 milyon tonluk yassı çelik ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi. Bu ihracatın %20’sinin Erdemir ve İsdemir tarafından yapıldığını, sıcak ürünlerde ise bu payın %30’a ulaştığını ifade etti.

Atmaca, iç piyasa müşterilerinin her zaman öncelikleri olduğunu ve global baskılara rağmen Türkiye’nin ihracatta güçlü potansiyele sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA