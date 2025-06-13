Kilometrede Sadece 30 Kuruş Yakan Dev Model Türkiye’de! TOGG’dan Daha Ucuza Kapış Kapış Gidiyor

Elektrikli araç pazarında kıyasıya rekabet yaşanırken, Kia’nın yeni modeli EV3 Türkiye’de satışa sunuldu. Yüksek menzili, düşük şarj maliyeti ve cazip fiyat etiketiyle öne çıkan EV3, yerli üretim TOGG T10X’e doğrudan rakip olma potansiyeli taşıyor. Üstelik EV3’ün fiyatı TOGG’dan daha düşük.

Kilometrede Sadece 30 Kuruş Yakan Dev Model Türkiye’de! TOGG’dan Daha Ucuza Kapış Kapış Gidiyor
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Kia’nın kompakt SUV sınıfındaki bu yeni elektriklisi, tam dolu batarya ile yaklaşık 600 kilometrelik bir menzil vadediyor. EV3’ün tam şarj maliyeti ise yalnızca 180 TL civarında. Bu da kilometre başına yaklaşık 30 kuruşluk bir tüketim anlamına geliyor. Düşük işletme maliyetleri ve vergi avantajı, elektrikli araç almayı planlayan kullanıcılar için önemli bir artı sağlıyor.

Kilometrede Sadece 30 Kuruş Yakan Dev Model Türkiye’de! TOGG’dan Daha Ucuza Kapış Kapış Gidiyor - Resim : 1

YÜZDE 10'LUK ÖTV KAPSAMINDA

EV3, Türkiye’de avantajlı vergi dilimi olan yüzde 10’luk ÖTV kapsamında yer alıyor. Ayrıca, yıllık motorlu taşıtlar vergisi de yaklaşık 10 bin TL civarında hesaplanıyor. Bu durum, aracın toplam sahip olma maliyetini TOGG T10X’e göre daha erişilebilir hale getiriyor.

FİYATI ŞOKE ETTİ

Kia EV3, 1.719.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. En üst donanım seçeneğinde fiyat 2.519.000 TL’ye kadar çıkıyor. Tüm donanım seviyelerinde 150 kW (204 beygir) gücünde, 283 Nm torka sahip bir elektrik motoru kullanılıyor. Araç, 0’dan 100 km/s hıza 7,5 ila 7,9 saniye aralığında ulaşabiliyor. Azami hızı ise 170 km/s olarak belirlenmiş. Hem standart hem de uzun menzil varyantları, farklı sürüş ihtiyaçlarına hitap ediyor.

Kilometrede Sadece 30 Kuruş Yakan Dev Model Türkiye’de! TOGG’dan Daha Ucuza Kapış Kapış Gidiyor - Resim : 2

FİYAT FARKI TOGG'U ZORLADI

EV3’ün hem menzil hem de fiyat bakımından Togg T10X’in önüne geçmesi, sosyal medyada ve tüketici forumlarında geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, TOGG’un fiyat politikasını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini savunarak, uzun menzil T10X modellerinde indirim taleplerini dile getiriyor.

PİYASADA REKABET KIZIŞIYOR

Kia EV3'ün pazara güçlü bir giriş yapmasıyla, elektrikli otomobil pazarında fiyat ve donanım rekabetinin daha da artması bekleniyor. Bu rekabetin tüketicilere daha uygun maliyetli ve zengin donanımlı araçlar sunulması yönünde olumlu etkiler yaratması muhtemel. TOGG’un bu gelişmelere nasıl karşılık vereceği ise büyük merak konusu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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