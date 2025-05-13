Dünya Devi Su Markası Rekor Paraya Satılıyor

Nestlé, satış süreci kapsamında danışmanlık hizmeti almak üzere uluslararası yatırım bankası Rothschild ile anlaşma sağladı. Şirketin, su işini bağımsız bir küresel birim olarak yapılandırarak satışa sunması bekleniyor. Bununla birlikte, Nestlé’nin tamamen çıkmak yerine belirli bir hisse oranını elinde tutma ihtimali de değerlendiriliyor.

SERMAYE FONLARINDAN YOĞUN İLGİ

Süreç henüz resmiyet kazanmamış olsa da, özel sermaye çevrelerinde ciddi bir ilgi söz konusu. Platinum Equity, Blackstone, One Rock Capital Partners, PAI Partners ve Clayton Dubilier & Rice (CD&R) gibi büyük fonların potansiyel alıcılar arasında yer aldığı belirtiliyor. Ancak satışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz kesinlik kazanmış değil.

FRANSA’DAKİ TESİSLER GÜNDEMDE

Özellikle Perrier üretim tesislerinin bulunduğu Fransa’da, su kaynaklarına erişim ve çevre düzenlemeleriyle ilgili bazı hukuki zorluklar Nestlé'nin karşılaştığı başlıca sorunlar arasında yer alıyor. Şirket, faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütüldüğünü belirtse de, zaman zaman yerel düzenlemelere tam uyum sağlamakta zorluklar yaşandığını kabul ediyor.

SU PAZARINDA KÜRESEL BASKILAR ARTIYOR

Pandemi sonrası dönemde azalan talep, su kıtlığı ve artan çevresel kaygılar nedeniyle şişelenmiş su sektörü genel anlamda zorluklarla karşı karşıya kalmış durumda. Nestlé de bu gelişmelere paralel olarak, 2021 yılında Kuzey Amerika’daki su faaliyetlerini 4,3 milyar dolara elden çıkarmıştı.

SU GELİRİ PORTFÖYDE SINIRLI YER TUTUYOR

Nestlé’nin 2024 yılı ilk çeyrek verilerine göre su işinden elde ettiği gelir 722 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 874 milyon dolar) olarak gerçekleşti. Bu rakam, şirketin toplam gelirinin yalnızca yüzde 4’ünden daha azına tekabül ediyor.

ODAK GÜÇLÜ MARKALARDA

Nestlé, yaklaşık 2 bin üründen oluşan geniş portföyünü sadeleştirerek yalnızca güçlü, kârlı ve stratejik öneme sahip markalara odaklanma kararı aldı. Şirketin öncelikli markaları arasında KitKat, Nescafe, NAN bebek maması ve Maggi gibi ürünler öne çıkıyor. Bu yaklaşım, Nestlé’nin yeni dönem vizyonunun temelini oluşturuyor.

Kaynak: Haber Merkezi