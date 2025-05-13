Dünya Devi Su Markası Rekor Paraya Satılıyor

Gıda devi Nestlé, pandeminin ardından değişen pazar koşullarına uyum sağlama amacıyla su ürünleri portföyünde köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Şirketin stratejik öncelikleri doğrultusunda, Perrier, San Pellegrino ve Acqua Panna gibi dünyaca ünlü markaları kapsayan su birimini satışa çıkarmayı değerlendirdiği bildirildi. Söz konusu iş kolunun yaklaşık 5,6 milyar dolar seviyesinde değerlenebileceği ifade ediliyor.

Dünya Devi Su Markası Rekor Paraya Satılıyor

Nestlé, satış süreci kapsamında danışmanlık hizmeti almak üzere uluslararası yatırım bankası Rothschild ile anlaşma sağladı. Şirketin, su işini bağımsız bir küresel birim olarak yapılandırarak satışa sunması bekleniyor. Bununla birlikte, Nestlé’nin tamamen çıkmak yerine belirli bir hisse oranını elinde tutma ihtimali de değerlendiriliyor.

SERMAYE FONLARINDAN YOĞUN İLGİ

Süreç henüz resmiyet kazanmamış olsa da, özel sermaye çevrelerinde ciddi bir ilgi söz konusu. Platinum Equity, Blackstone, One Rock Capital Partners, PAI Partners ve Clayton Dubilier & Rice (CD&R) gibi büyük fonların potansiyel alıcılar arasında yer aldığı belirtiliyor. Ancak satışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz kesinlik kazanmış değil.

FRANSA’DAKİ TESİSLER GÜNDEMDE

Özellikle Perrier üretim tesislerinin bulunduğu Fransa’da, su kaynaklarına erişim ve çevre düzenlemeleriyle ilgili bazı hukuki zorluklar Nestlé'nin karşılaştığı başlıca sorunlar arasında yer alıyor. Şirket, faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütüldüğünü belirtse de, zaman zaman yerel düzenlemelere tam uyum sağlamakta zorluklar yaşandığını kabul ediyor.

SU PAZARINDA KÜRESEL BASKILAR ARTIYOR

Pandemi sonrası dönemde azalan talep, su kıtlığı ve artan çevresel kaygılar nedeniyle şişelenmiş su sektörü genel anlamda zorluklarla karşı karşıya kalmış durumda. Nestlé de bu gelişmelere paralel olarak, 2021 yılında Kuzey Amerika’daki su faaliyetlerini 4,3 milyar dolara elden çıkarmıştı.

SU GELİRİ PORTFÖYDE SINIRLI YER TUTUYOR

Nestlé’nin 2024 yılı ilk çeyrek verilerine göre su işinden elde ettiği gelir 722 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 874 milyon dolar) olarak gerçekleşti. Bu rakam, şirketin toplam gelirinin yalnızca yüzde 4’ünden daha azına tekabül ediyor.

ODAK GÜÇLÜ MARKALARDA

Nestlé, yaklaşık 2 bin üründen oluşan geniş portföyünü sadeleştirerek yalnızca güçlü, kârlı ve stratejik öneme sahip markalara odaklanma kararı aldı. Şirketin öncelikli markaları arasında KitKat, Nescafe, NAN bebek maması ve Maggi gibi ürünler öne çıkıyor. Bu yaklaşım, Nestlé’nin yeni dönem vizyonunun temelini oluşturuyor.

SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) Olanlar Dikkat! Emekliler İçin Geri Sayım Başladı, Hesaplara YatacakSSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) Olanlar Dikkat! Emekliler İçin Geri Sayım Başladı, Hesaplara YatacakEkonomi
Doğuş Otomotiv'de Büyük Kriz: Rüzgar Tersine DöndüDoğuş Otomotiv'de Büyük Kriz: Rüzgar Tersine DöndüEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi
Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı
Apple'a Türkiye'de Büyük Şok! Soruşturma Genişliyor, Hepsi Mercek Altında; İşte O Şirketler... Apple'a Türkiye'de Büyük Şok!
Son 3 Gün, Hepsi Bedava Dağıtılacak Son 3 Gün, Hepsi Bedava Dağıtılacak
ÇOK OKUNANLAR
B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Resmen Zorunlu Oldu! Her Yıl Uygulanacak B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Resmen Zorunlu Oldu! Her Yıl Uygulanacak
Ciner'in Can Medya'ya Sattığı Show TV ve Habertürk'te Neler Oluyor? Yeniden Satılacak İddiası Piyasayı Karıştırdı! Bomba İddiaya Cevap Geldi Show TV ve Habertürk'te Neler Oluyor? Yeniden Satılacak İddiası Piyasayı Karıştırdı
Fenerbahçe Resmen Açıkladı: Mert Hakan Yandaş'ın Ayağı Kesilecek mi? Mert Hakan'ın Ayağı Kesilecek mi? Fenerbahçe Açıkladı
İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu
Hisseli Tapusu Olan Milyonlara kritik Uyarı! Geri Sayım Başladı Bu Süreye Dikkat Hisseli Tapusu Olan Milyonlara kritik Uyarı! Geri Sayım Başladı Bu Süreye Dikkat