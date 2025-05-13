Son 3 Gün, Hepsi Bedava Dağıtılacak

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarla, belediyeye ait serada onlarca farklı yerli tohum çeşidi fide haline getiriliyor. Mevsimine uygun olarak viyollere ekilen bu tohumlar, hem halka dağıtılmak üzere yetiştiriliyor hem de yeniden tohum alınarak belediye bünyesinde muhafaza ediliyor. Böylece, genetiği korunmuş yerli tohumların sürekliliği sağlanıyor.

UZMAN GÖZETİMİNDE ÜRETİM SÜRÜYOR

Ziraat Mühendisi Elçin Tülü Kuruçay, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Atalık tohumların geleceğe aktarımı için tüm süreci titizlikle yürütüyoruz. Seramızda ürettiğimiz fidelerin bir kısmını vatandaşlarla paylaşıyoruz, bir kısmını ise tekrar tohum üretmek üzere yetiştiriyoruz. Elde ettiğimiz bu tohumları uzun süre saklayabilmek için uygun koşullarda depoluyoruz” açıklamasında bulundu.

“FİDE BİZDEN, ÜRÜN SİZDEN” SLOGANIYLA DAĞITIM YAPILACAK

Hazırlıkları tamamlanan fideler, 16 Mayıs günü “Fide bizden, ürün sizden” sloganıyla halka sunulacak. Kongre Meydanı’nda saat 14.00’te başlayacak dağıtımda, Lüleburgaz halkı ata tohumlarından üretilen fideleri ücretsiz olarak temin edebilecek. Proje ile hem yerli tohum bilinci yaygınlaştırılıyor hem de sürdürülebilir tarıma destek sağlanıyor.

Kaynak: ANKA