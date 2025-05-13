KPSS'ye Hazırlanıyordu, Patron Oldu: 100 Bin TL İle Başladığı İşte Şimdi Paraya Para Demiyor

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı İncili köyünde yaşayan 29 yaşındaki Şafak Eraslan, aldığı devlet desteğiyle hayalini gerçeğe dönüştürdü. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Uzman Eller" projesine başvurarak 100 bin TL’lik hibe desteği almaya hak kazanan genç girişimci, kendi manda çiftliğini kurarak köyünde fark yarattı.

BAYBURT'UN TEK KADIN MANDA YETİŞTİRİCİSİ OLDU

Hayvancılık alanında adım atan ve Bayburt’un tek kadın manda yetiştiricisi olan Eraslan, 2022 yılında 7 mandayla başladığı serüvenine bugün 17 hayvanla devam ediyor. Sadece üretim yapmakla kalmayan Eraslan, aynı zamanda sattığı hayvanlar ve süt ürünleri sayesinde aile bütçesine önemli katkı sağlıyor. Ürettiği manda sütü, yoğurt ve yağı Türkiye’nin dört bir yanına ulaşıyor.

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

İşini tutkuyla yapan Şafak Eraslan, ürettiği ürünlerin kalitesine güvendiğini söylüyor. Müşterilerinden aldığı olumlu yorumların kendisini motive ettiğini belirten Eraslan, taleplerin artmasıyla birlikte siparişlere yetişmekte zorlandığını dile getiriyor.

KÖY ARTIK MANDALARIYLA TANINIYOR

Mandaların köyde büyük ilgi gördüğünü söyleyen Eraslan, "Artık köyümüze gelenler burayı ‘mandaları olan köy’ olarak tanımaya başladı. Bu çok hoşuma gidiyor. Hatta yoldan geçenler durup fotoğraf çekiyor. Mandaların bu kadar dikkat çekeceğini hiç düşünmemiştim" diyerek yaşadığı mutluluğu paylaştı.

KPSS'YE HAZIRLANIYORDU, KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU

Proje öncesinde kamuya atanmak için KPSS’ye hazırlandığını anlatan Eraslan, kendi yolunu çizmenin önemine dikkat çekerek, "Atanmayı beklerken bu projeye başvurdum. İyi ki de bu adımı atmışım. Hem üretime dahil oldum hem de kendi yeteneklerimi geliştirdim. Genç arkadaşlarıma tavsiyem; KPSS uzun bir süreç ve bu süreci verimli değerlendirmek çok önemli." dedi.

Kaynak: İHA