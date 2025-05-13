Ediz Ün'den Çiftçiler Günü'nde Çiftçilere Destek

Yaşanan ekonomik krizle katlanan hayat pahalılığı üreticiye sert bir darbe vururken, çiftçilerin yaşadığı sorunlar da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yeniden gündeme geldi. Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, bunca sıkıntı arasında Türk ekonomisinin temeli olan tarımdan çekilmeyen üreticilerin çok önemli olduğunu vurguladı.

Fahiş maliyetler ve devletten yeterli desteği alamayan çiftçilerin yaşadığı sorunlar büyürken, Ediz Ün çiftçinin korunup değer görmesi gerektiğini belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1922 tarihli konuşmasını hatırlatan Ün, "Atatürk ‘Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür’ diyerek çiftçiye verilen önemi işaret etmiştir. Bizler de bugün ve yarın, üretmeye devam eden çiftçimizi korumak ve kollamak zorundayız" diye konuştu.

'ÇİFTÇİYİ ÜRETİMDEN SOĞUTTULAR'

Çiftçilerin ağır şartlar altında ezildiğinden bahseden milletvekili, hem ürünlerden büyük bir satış elde edilemediğini hem de meydana gelen doğal afetlerin işleri zorlaştırdığını ifade etti. Ediz Ün, "AKP'nin ithalatı önceleyen politikaları, çiftçiyi üretimden soğuttu. Çiftçilerimizin borcu 1 trilyon liraya dayandı. Son 23 yılda 400 bin çiftçi üretimden çekildi" ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin sosyal güvenceden uzaklaştığını dile getiren milletvekili, "Tarım Bağ-Kur primleri çiftçiyi emeklilik sisteminden dışladı. Gençler tarıma yönelmiyor. Bugün sadece yılda bir gün hatırlayanlara sesleniyorum; 'Çiftçi olmazsa gıda da olmaz" dedi.

'ÇİFTÇİMİZİN KAZANDIĞI BİR ÜLKE MÜMKÜN'

Türkiye'nin artık dünyanın en pahalı gıda ürünlerini tüketen ülkelerden biri olup üretimin de giderek zayıfladığını anlatan Ediz Ün, "Birlikte üretip kardeşçe paylaşacağımız günler yakındır. Çiftçimizin kazandığı, vatandaşın da rahatça alışveriş yapabildiği bir ülke mümkün. Umutsuzluğa kapılmasınlar" şeklinde konuştu.