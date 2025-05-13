Doğuş Otomotiv'de Büyük Kriz: Rüzgar Tersine Döndü

KÂRLILIK GÖSTERGELERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Brüt kâr, yıllık bazda yüzde 19 azalarak 6,79 milyar TL’ye düştü. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ise yüzde 53 oranında eriyerek 2,87 milyar TL olarak gerçekleşti. Finansman yükü ise şirketin kârlılığını olumsuz etkilemeye devam etti.

Şirketin net parasal pozisyon zararı 603,9 milyon TL olarak kaydedildi. Bu tutar, geçen yılın ilk çeyreğinde açıklanan 922,8 milyon TL’lik zararın altında olsa da finansal yüklerin sürdüğüne işaret etti.