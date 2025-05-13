Doğuş Otomotiv'de Büyük Kriz: Rüzgar Tersine Döndü
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., 2025 yılının ilk çeyreğine ait finansal performansını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlar, şirketin yılın başında zorlu bir ekonomik süreçten geçtiğini ortaya koydu. Net kârda yaşanan düşüş dikkat çekerken, şirketin birçok temel göstergesinde gerileme gözlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Volkswagen, Audi, SEAT ve CUPRA gibi önemli markaların distribütörlüğünü üstlenen Doğuş Otomotiv, Ocak-Mart döneminde satış gelirlerinde yüzde 11’lik bir düşüş yaşayarak 42,04 milyar TL seviyesine geriledi. Ancak esas çarpıcı tablo, net kâr kaleminde ortaya çıktı. Şirketin net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 gibi sert bir düşüşle 576,8 milyon TL’ye indi. Bu sonuç, piyasa beklentisi olan 1,6 milyar TL’nin oldukça altında kaldı.
KÂRLILIK GÖSTERGELERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ
Brüt kâr, yıllık bazda yüzde 19 azalarak 6,79 milyar TL’ye düştü. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ise yüzde 53 oranında eriyerek 2,87 milyar TL olarak gerçekleşti. Finansman yükü ise şirketin kârlılığını olumsuz etkilemeye devam etti.
Şirketin net parasal pozisyon zararı 603,9 milyon TL olarak kaydedildi. Bu tutar, geçen yılın ilk çeyreğinde açıklanan 922,8 milyon TL’lik zararın altında olsa da finansal yüklerin sürdüğüne işaret etti.
NET BORÇ YÜKÜ KATLANDI
Doğuş Otomotiv’in net borç seviyesi, önceki yıla göre yüzde 282 artarak 11,3 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin özkaynakları ise yüzde 9 oranında azalarak 55,09 milyar TL seviyesine geriledi. Bu durum, bilanço açısından kırılganlık sinyalleri veriyor.
Dönen varlıklarda yüzde 11’lik artış gözlemlenerek toplam 51,86 milyar TL’ye ulaşıldı. Duran varlıklar ise hafif bir gerilemeyle 54,1 milyar TL’ye düştü. Şirketin toplam varlık büyüklüğü ise 105,98 milyar TL olarak kaydedildi.