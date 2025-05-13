SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) Olanlar Dikkat! Emekliler İçin Geri Sayım Başladı, Hesaplara Yatacak

BU YIL İKRAMİYE TUTARI 4 BİN LİRA OLARAK BELİRLENDİ

2024 yılında 3 bin lira olan bayram ikramiyesi, 2025 itibarıyla yüzde 33 oranında artırılarak 4 bin liraya çıkarıldı. Kurban Bayramı ikramiyesi bu kez tek seferde ve tam tutar olarak yatırılacak. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda artış yasa sonrasına denk geldiği için fark sonradan ödenmişti. Ancak bu kez tüm ödeme tek seferde yapılacak.