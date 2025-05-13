SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) Olanlar Dikkat! Emekliler İçin Geri Sayım Başladı, Hesaplara Yatacak
Kurban Bayramı’na yaklaşılırken, milyonlarca emeklinin gündeminde bayram ikramiyesi ödemeleri yer alıyor. 2025 yılı Kurban Bayramı ikramiyesi bu yıl 4 bin lira olarak belirlendi. Ödemelerin haziran ayının ilk günlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor. İkramiyeler, emeklilerin tahsis numaralarına göre belirlenen tarihlerde, herhangi bir başvuru gerekmeksizin banka hesaplarına otomatik olarak aktarılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
İkramiye ödemesinden yararlanabilmek için, maaş bağlama işlemlerinin tamamlanmış olması gerekiyor. Yani emeklilik işlemleri resmiyet kazanmış ve maaş ödemesi başlamış olanlar, doğrudan bu haktan faydalanabilecek. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında emekli olanlar, bayram ikramiyesi ödemesini otomatik olarak alacak.
HAK SAHİBİ GRUPLAR DA ÖDEME ALACAK
Sadece emekliler değil; dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler, yaşlılık aylığı alanlar ve çeşitli sosyal destek programları kapsamındaki diğer hak sahipleri de bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Hisse oranına göre belirlenen tutarlar bu gruplara da ödenecek. Toplamda yaklaşık 16 milyon kişiye ödeme yapılması öngörülüyor.
İKRAMİYELER HANGİ TARİHTE HESAPLARA YATACAK?
Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran tarihleri arasında ödenmişti. Ancak bu yıl bayramın daha erken bir tarihe denk gelmesi nedeniyle ikramiye ödemelerinin 2 Haziran haftasında başlaması bekleniyor. Ödeme takvimi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.
BU YIL İKRAMİYE TUTARI 4 BİN LİRA OLARAK BELİRLENDİ
2024 yılında 3 bin lira olan bayram ikramiyesi, 2025 itibarıyla yüzde 33 oranında artırılarak 4 bin liraya çıkarıldı. Kurban Bayramı ikramiyesi bu kez tek seferde ve tam tutar olarak yatırılacak. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda artış yasa sonrasına denk geldiği için fark sonradan ödenmişti. Ancak bu kez tüm ödeme tek seferde yapılacak.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?
Hicri takvime göre belirlenen Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak ve 9 Haziran’da sona erecek. Takvimin netleşmesiyle birlikte ikramiye ödemelerinin tarih aralığı da kesinleşecek. Bayram öncesinde tamamlanması planlanan ödemeler, hem ekonomik destek hem de moral kaynağı olacak.